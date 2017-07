EMPLEADOS DE COMERCIO 5 – BULL DOG 1/OPINIONES

Importante victoria la que consiguió Empleados de Comercio el domingo luego de aplastar a Bull Dog por 5 a 1. Con un juego sólido y contundente, el “Gallego” dio un paso importante y doblegó a un rival que en los papeles debía vencer si aspiraba a seguir en la lucha. La Mañana habló con algunos de los protagonistas y estas fueron sus consideraciones.

Enzo “Kico” Ruiz – Figura del partido

Era la victoria que necesitaban para agarrar confianza…

- Sabíamos que no podíamos dejar pasar más chances. Era necesario ganar y afortunadamente lo hicimos.

Lo resolvieron rápido en el segundo tiempo con el gol tempranero…

- Habíamos arrancado muy bien en el primer tiempo, luego nos quedamos un poco. De movida en el segundo pudimos hacer el gol rápido, lo que hizo que todo fuera más fácil.

¿Imaginabas hacer tantos goles en un equipo en el que estás desde hace tan poco?

- Soy delantero y siempre nos piden que hagamos goles. Tengo la suerte de que están entrando. Ojalá sigamos así y que los goles sirvan para el equipo.

Se viene Defensores, un equipo que exigirá lo mejor de ustedes…

- Tenemos que ir partido a partido. Sabemos que todos serán rivales muy duros. Hay que ganar para seguir prendidos bien arriba.

Fabio López – Empleados de Comercio

Una sana costumbre se está volviendo que te anotes en la red…

- La verdad es que estamos todos locos (risas). Este año vengo afilado y estoy contento con mi rendimiento y con el equipo. Teníamos que ganar de local y lo logramos, es algo que no se por qué nos cuesta, pero era necesario hacerlo.

¿Era el partido que necesitaban para recuperar la confianza?

- En la primera rueda sólo ganamos un partido, se nos complica todos los años imponernos en nuestra cancha. Hoy (domingo) debíamos ganar para arrancar bien la segunda rueda y por suerte lo hicimos.

Se viene Defensores…

- Es un partido muy lindo el que se viene. A partir de ahora debemos hacernos fuertes aquí y de visitante.

Luciano Villarreal – DT de Empleados de Comercio

Imagino que estás conforme con el rendimiento y sobre todo porque se reencontraron con la victoria en el Complejo La Victoria…

- Teníamos que demostrar que este equipo está para meterse entre los cuatro, más allá de que habíamos salido de esa zona. Hicimos un buen partido, el cual estaba definido a los 15 del segundo tiempo. Era fundamental sumar los tres puntos, más aún por la seguidilla de partidos que se viene.

Bull Dog era un rival que no venía bien, a pesar de eso lo superaron claramente y por momentos desplegaron buen juego…

- Tuvimos buenos momentos, sobre todo en los primeros quince minutos y en el complemento, donde manejamos la pelota. Además fuimos contundentes, me voy conforme, ojalá sigamos de la misma manera.

El próximo domingo los visitará Defensores del Este ¿es la verdadera medida para saber para qué están de local?

- Nosotros estamos para pelear dentro de los cuatro. Obviamente tenemos que ganarlo porque somos locales, además nos daría una importante ventaja. Esto va a ser partido a partido y lucharemos con todos los equipos que están metidos en la discusión.

¿Con 30 puntos están adentro del Petit?

- Hoy (domingo), los de arriba empataron, por lo que todo se cierra mucho más. Estos partidos (ante Bull Dog), todos los equipos que tienen aspiraciones lo tienen que ganar. Con 30 puntos vamos a andar ahí.

P.L.P.