MARCOS PANDO, TRAS EL RALLY EN HUGHES

Marcos Pando con la navegación de Ezequiel Cattáneo, participaron el fin de semana pasado en la 8ª fecha del Rally Federal, en la localidad santafecina de Hughes.

A bordo de un Ford Ka alquilado en Córdoba, la dupla de Bolívar consiguió el cuarto puesto en la Clase N2 y terminó 17ª en las posiciones generales, luego de dos primes disputados el sábado y otros dos desarrollados el domingo.

Tras esta primera participación de ambos en una carrera de estas características, así comentó "Harley" lo sucedido en tierras santafecinas:

¿Cómo les fue?

- El sábado cometimos muchos errores de principiantes. Por ejemplo, cuando terminábamos de correr teníamos que entregar nuestra tarjeta; nosotros la entregamos y nos dieron un papel para ver los tiempos. Pensábamos que era sólo eso lo que tenían que darnos y nos fuimos, sin recibir de vuelta la tarjeta. Por eso fue que nos quisieron excluir del rally, no iban a dejarnos correr los dos especiales del domingo, pero les explicamos la situación y al final nos la dieron, nos dejaron seguir en carrera, pero nos aplicaron 40 segundos de recargo. Ese día, además, nos habíamos "comido" una curva que no habíamos marcado, nos pasamos como 100 metros y volvimos; también le pegamos a una cubierta en una chicana, así que perdimos tiempo con esas tres situaciones y quedamos clasificados en el quinto puesto.

El domingo, sin errores, pasamos al que iba adelante de nosotros en los tiempos porque le descontamos como 50 segundos en los dos especiales, así que terminamos cuartos. Sinceramente, estábamos para salir terceros, a lo sumo segundos, y subir al podio; el primero, que corría con un Palio, era imposible de agarrar, andaba fuertísimo... Andando yo a fondo, él me hacía 6 ó 7 segundos por prime...

¿Qué te parece el cuarto puesto?

- Es espectacular, nos puso "re" contentos; había trece autos en la categoría. Nadie daba ni dos pesos por nosotros, nos decían que íbamos a volcar, pero les tapamos la boca...

¿Te gustó el ambiente que se arma en este Rally Federal?

- Sí, está bueno; aparte hay muy buenos autos, Mitsubishi Lancer, Subaru, es muy competitivo.En la general, entramos dentro de los primeros 20, una animalada porque le ganamos a muchos de esos autos de las otras categorías.

Alquilaste un lindo auto entonces...

- Sí, el Ka se portó porque muchos autos se quedaron, nos completaron los primes, pero el nuestro aguantó. Además, no sabés cómo íbamos... En el primer "rulo" (primer especial) anduvimos más o menos; en el segundo ya fuimos un poco más fuerte, y en los dos del domingo no sabés lo que fue... arriesgando siempre, pero estuvo lindo...

¿Cómo anduvo el "Patito" como navegante?

- Todo el mérito es de él. Siempre había escuchado que en el rally, los ojos son los del copiloto, lo sabía porque mi "viejo" corrió en rally y sé que es así, pero ahora lo comprobé bien. Ante el mínimo error del acompañante, sonás... Por ejemplo, no marcamos una curva y nos pasamos de largo. Alquilamos dos cascos con intercuminadores y continuamente nos hablamos: "a 850 metros una derecha de 2+ o de 2++", o sea era curva de segunda fuerte o de segunda fondo... y continuamente me la iba repitiendo porque vos vas re entusiasmado...

Se puede mejorar, no para salir primeros pero sí para salir segundos. Por ejemplo, no marcamos los frenajes; "Patito" me decía curva a 850 metros y no sabíamos dónde eran esos 850 metros, así que frenábamos a ojo, más o menos por los frenajes de los otros.

¿Basta de rally por este año?

- No; en Chivilcoy se correrá dentro de unas semanas, así que tal vez vayamos a participar nuevamente. Ya vamos a ir con otras expectativas. Para esta carrera decíamos que sería bueno terminar dentro de los diez; después entre los 5, después entre los 3 y ganar en la cuarta, pero si ya en la primera carrera entramos cuarto, en la segunda vamos a ir a pelear un puesto de podio y en la tercera, si hay, intentaremos ganarla...

Posiciones Clase N2

1º Santillana - Pissaco (Palio), con 1h. 28m. 47s. 8/1000.

2º M. Maisonnave - F. Maisonnave (Ford Ka), a 18s. 6/1000.

3º N. Bianco - J. Bianco (Peugeot 2016), a 1m. 31s. 5/1000.

4º Marcos Pando - Ezequiel Cattáneo (Ford Ka), a 2m. 30s. 3/1000.

5º Martellini - Ovando (Ford Ka), a 3m. 20s. 6/1000.

Participaron 12 pilotos en esta clase.