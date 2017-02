MARCELO ARBE CONTINUARA COMO COORDINADOR DE LAS INFERIORES DE CASARIEGO

Será el segundo año en el que el entrenador comandará el fútbol juvenil del club barrial. Con sólidos argumentos conceptuales y la experiencia de casi 40 años en la formación, Arbe apunta a tonificar el trabajo que se hizo hasta el momento. Con una comisión fuerte tras sus espaldas y un caudal interesante de chicos, el DT apuesta fuerte para el 2017. Un año muy peculiar para Casariego, ya que podrá contar con un espacio físico para iniciar las obras de su predio (en la Ruta 226, frente al Barrio Solidaridad. En una charla con La Mañana expone lo que se viene y también desliza conceptos del fútbol en general. Un Marcelo Arbe auténtico, que no evade el debate y aspira a que Bolívar vuelva a ser una potencia.

Mentalizado en lo que será un nuevo año con las inferiores de Casariego…

Empezando a resolver este engranaje que se inicio en el 2016, con una incierta posibilidad de seguir. Los dirigentes tienen una gran capacidad, valentía y coraje vuelven a apostar por desarrollar este proyecto. Estoy con todas las pilas, llegamos a un acuerdo y ahora sólo resta trabajar. Tenemos un par de cambios en el cuerpo técnico, ya que no estarán Julio Losada ni Claudio Roldán. En su lugar sumamos Gustavo Montenegro a Adrián Fuster y Juan Manuel González, con quienes venía trabajando. Estamos convencidos, sabiendo que Casariego es un club de barrio, con mucha humildad y sencillez.

¿A qué apuntan?

-Buscaremos ampliar las filas, conteniendo a los chicos sin distinción de nada. Hay que llegar a todas las periferias de los barrios. Luchamos todo el año y afortunadamente ahora contaremos con un predio. Más allá de lo deportivo, proyectamos una convocatoria que rindió sus frutos, ya que completamos cinco categorías. Estuvimos a la altura en la competencia, frente a las potencias que trabajan desde hace muchos años.

Tenés la oportunidad de continuar ¿dónde potenciarás el trabajo que ya se hizo?

-Ahora ya tenemos un entendimiento, hablamos el mismo idioma. Los chicos saben lo que pretendemos en la parte técnica, el estilo, la identidad y siempre la búsqueda de que entiendan el juego. Siempre les digo “es tan fácil jugar y tan difícil”. El ejemplo es España, que en sus tiempos era la furia y hoy es fútbol técnica. Inglaterra inventó el juego y aplicó el centro y a la olla. Hoy la realidad es que cuentan con un gran volumen de juego.

Los equipos de la Premier apuestan al control, no hay uno que divida su salida con un pelotazo…

Arriesgan, por eso es que hoy los arqueros deben tener buen pie. Les inculcan que es un juego, que se sientan felices y que quieran la pelota. ¿Cómo se hace eso? buscando sociedades, agrupándose y teniendo movilidad. Hay que explicarles para que puedan aplicarlo. Los chicos en Casariego entendieron esa filosofía, se corre poco y se piensa mucho.

Con un año de trabajo que adaptó a los chicos ¿ahora vas a ir a buscar resultados deportivos?

- Fortalecer lo anímico, para que no piensen en presentarse simplemente. Tengo categorías que se exigen y les da mucha bronca perder. Es una linda posibilidad para demostrar los ciclos biológicos del futbolista. La Novena comienza con chicos 2006/2007, a los cuales hay que pulirle la parte técnica. Después, a medida que van creciendo se le agregan cosas tácticas. Debemos respetar esas cuestiones, ya que muchos padres muchas veces te dicen “voy a mandar al chico al gimnasio”. No, ya que los pediatras dicen que hay un sistema de altura, peso y edad que debe respetarse. Ya llegará el momento en el que tengan que apuntar a esa evolución. Hay que relajarse, jugar y no tener miedo. Si los chicos la pierden a la pelota, no pasa nada. Se equivocan los mejores del mundo, no lo van a poder hacer ellos.

¿Faltan formadores y veedores en los barrios para integrar a los chicos?

- Pasa a nivel nacional. Claudio Ubeda (DT Sub 20), dirigió Tercera ¿cuándo tuvo la oportunidad de dirigir inferiores? No necesitamos técnicos de Primera en inferiores, lo que hacen falta son formadores. En Bolívar debemos trabajar mancomunadamente para darle la vuelta a esto, juntarnos sin egos personales y deliberar.



Se ve una unidad hoy con la Copa Ciudad de Bolívar ¿vamos camino a esa unidad que pedís?

- Hace mucho que lo vengo pregonando. Cuando hice la selección para participar del Torneo del Interior (Alem en 2010), convoqué a todos los técnicos. Si en inferiores hacemos lo mismo, compitiendo sin sacar ventaja.

¿Ves que se trata de sacar ventaja?

No, sólo digo que hay que competir sanamente. Nosotros los mayores, debemos aportar ideas y proyectos para que siga mejorando la competencia. Estoy al tanto de que se trabaja en una posible fusión con la Liga de Pehuajó a mitad de año. Si eso se logra, los chicos tendrán otra motivación, otra competencia.

Hay que apuntar a que los chicos no se aburguesen…

No sirve de nada mandarlos a correr hasta al virgen. Debemos bombardearlos con conceptos técnicos. Recepción y pase, la verdad de este juego. Hay una sola pelota, si vos te asocias con ella, pasándola, permutándola, tenés muchas más chances de ganar.

Desde el discurso suena simple, pero es muy difícil de aplicar en la realidad…

- Si a los chicos los convences en la semana, lo podés aplicar con el tiempo. Sigo trabajando con el pizarrón y la tiza, fundamentándoles cada uno de los pedidos que les hago. Es fundamental pregonar los conceptos y asistirlos en la cancha. Cuando puedo, de diez pelotas, debo jugar ocho. No tenemos que avivar giles.

Eso va de la mano con la capacidad de los chicos a la hora de tomar decisiones dentro del terreno…

- Cuando son chiquitos escuchan al técnico, por lo que debemos ser muy claros. De diez, hay que jugar ocho y si le tienen que pegar de punta para arriba, está bien siempre que la situación lo amerite.

Volviendo a Casariego, van a contar con un lindo espacio para poder trabajar…

- Para el club es extraordinario. Contar con un terreno es fundamental para organizar y edificar lo que será el futuro.

¿Vas a trabajar este año allí con los chicos?

Hay posibilidades, pero creo que el proceso es lento y naturalmente hay que mejorar la zona para que se pueda hacer fútbol de manera adecuada. Lo importante es que esta en un lugar estratégico de la barriada, abarcando la periferia que es fundamental. Aprovecho la oportunidad para informar que ya estamos trabajando, iniciamos el martes las actividades con la Quinta y la Sexta a las 17 horas. Las categorías más chicas trabajan desde las 18, en el terreno que está frente al Colegio Nacional.

Vivimos un momento en el que en Primera e inferiores se está apostando ¿ves un despertar?

Se levantó la visera. Estaría lindo que este trabajo también alcanzara al recreativo. En 9 de Julio ambas ligas se asociaron y se nota el progreso. Vivimos momentos de cambio, Vallimanca tiene su alambre olímpico, El Agrario también. ¿Por qué no nos fusionamos y armamos una liga poderosa? Vamos a sentarnos a charlar, limemos aristas y aprovechemos el gran caudal de jugadores que hay. No estamos lejos ¿por qué no nos perfeccionamos? Bolívar tiene que recuperar su liga de Primera División.

P.L.P.