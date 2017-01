GASTON PANDO EN EL DAKAR 2017 TERCERA ETAPA

Desde San Miguel de Tucumán a San Salvador de Jujuy, con un especial de 364 kilómetros y un total de 780 kilómetros contabilizando el enlace, se desarrolló ayer la tercera etapa del Rally Dakar 2017.

Desde el puesto 31º de la clasificación general de cuatriciclos largó –entre otros- el representante de Bolívar Gastón Pando. No fue una etapa sencilla para el Mono; a la vista está porque no consiguió pasar por los dos primeros wait points, al menos no se registró su paso por ellos. Luego sí pasó por los otros dos controles, quedó marcado su paso por esos lugares, y llegó a estar en el puesto 19º durante el especial. Desde el equipo de asistencia iban a tratar de “frenarlo” un poco, para que no fuera tan rápido, porque en un momento llegó a estar a 40 minutos del puntero, y esa no era la idea. Sobre el final de la jornada se registró el arribo del “Mono” con su Yamaha naranja Nº 283

Posiciones de la etapa

1º Gastón González (Argentina), con 5h. 58m. 39s.

2º Ignacio Casale (Chile), a 4m. 41s.

3º Josef Machacek (República Checa), a 9m. 56s.

4º Simon Vitse (Francia), a 15m. 35s.

5º Santiago Hansen (Argentina), a 20m. 32s.

6º Daniel Mazzucco (Argentina), a 20m. 41s.

7º Walter Nosiglia (Bolivia), a 21m. 14s.

8º Daniel Domaszewski (Argentina), a 21m. 36s.

9º Bruno Da Costa (Francia), a 21m. 49s.

10º Axel Dutrie (Francia), a 23m. 43s.

24º Gastón Pando (Argentina), a 2h. 04m. 13s.

28º Leandro Creatore (Argentina, compañero de equipo de Pando), a 2h. 56m. 06s.

Un total de 35 cuatriciclos iniciaron esta etapa, y arribaron a la meta 25.

Posiciones generales – 3 de 12 etapas cumplidas

1º Ignacio Casale (Chile), con 9h. 58m. 51s.

2º Gastón González (Argentina), a 4m. 37s.

3º Pablo Copetti (Argentina), a 4m. 37s.

4º Axel Dutrie (Francia), a 18m. 18s.

5º Simon Vitse (Francia), a 19m. 08s. (1m. de penalización)

6º Josef Machacek (República Checa), a 20m. (1m. de penalización)

7º Bruno Da Costa (Francia), a 26m. 48s. (1m. de penalización).

8º Daniel Domaszewski (Argentina), a 27m. 10s.

9º Kees Koolen (Holanda), a 27m. 35s.

10º Daniel Mazzucco (Argentina), a 28m. 21s.

24º Gastón Pando (Argentina), a 3h. 22m. 52s. (30s. de penalización) (21º en la clase 1 de cuatriciclos 4 x 2)

27º Leandro Creatore (Argentina), a 3h. 57m. 18s.

Cara a cara

con la altura

Se largará hoy la cuarta etapa, la que enfrenta a los corredores con la temida altura. Se largará en San Salvador de Jujuy hasta la pequeña localidad boliviana de Tupiza. Será un especial de 416 kilómetros, dentro de un total a recorrer de 521 km.

Así presenta la organización a esta etapa: “Cerca de los 3500 metros, el Dakar alcanza “la altura de recorrido”, a la que van a tener que navegar durante seis días. A esta altura, pocos son los que ya han visto dunas: éstas exigen aquí una técnica experta para cruzarlas. Los copilotos no se pueden quedar atrás, con numerosos cambios de dirección en la parte boliviana del especial”.