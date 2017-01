TRIATLON DE LA PAZ

“La Fiesta del Tria más Grande de América”, el triatlón de La Paz (Entre Ríos), llevó a cabo el fin de semana pasado su edición número 33.

La llegada de la fecha señalada para esta competencia significó entonces, el momento del debut en 2017 para el bolivarense Matías Fangio. El triatleta de nuestra ciudad, quien poco después del comienzo de año retornó a Buenos Aires para retomar los entrenamientos, tuvo su primera carrera fuerte de 2017, aunque ésta no otorgó puntos para el Campeonato Sudamericano (su principal objetivo)

Como siempre, Matías estuvo acompañado por su familia; incluso su papá, Guillermo, se sumó a la línea de largada.

Matías, recordemos, comenzó la temporada 16-17 con una actuación en San Juan, donde lo complicó una molestia en uno de sus gemelos pero de todas formas terminó 10º. Esta vez participó en la especialidad Sprint, dentro de la categoría Varones Juniors A (18 y 19 años). Su carrera fue de 750 metros de natación, 20 km. de ciclismo y 5 km. de pedestrismo.

Su performance

Consultado Guillermo, sobre la actuación de Matías, el “profe” explicó lo siguiente: “al ser la carrera más importante del país, se congrega mucha cantidad de corredores y eso es lo más lindo. Están todos y sinceramente el nivel es impresionante.

Este tria no era puntuable para el Sudamericano, por ende muchos de los triatletas de punta especularon un poco, no corrieron a fondo. La que es puntuable es la del domingo que viene, en San Lorenzo, así que Matías se reservó con todo para esa porque ahí sí pondrá en juego su participación en el Sudamericano de Uruguay. El otro día corrió para ver dónde estaba y saber cómo andaba. Y anduvo bien. Según él, en la parte de natación ´la pifió´ un poco porque equivocó el rumbo y perdió un poco de tiempo, así que salió del agua dentro del segundo pelotón. En el tramo de ciclismo fueron persiguiendo a los punteros y se bajaron a correr normal. Corrió bien, sin ningún dolor fuerte; lo que sí notó es que estaba falto de carreras, pero no le dolió la lesión que venía arrastrando, así que eso lo dejó tranquilo. Redondeó una linda actuación; le falta “timing” de carrera, eso que te permite pelear puestos sobre el final y “apretar” en los sprint finales, pero se sintió bien.

¿Cómo trabajará esta semana, antes del tria en Rosario?

- Quedó entrenando en La Paz y desde allí irá a Rosario para hacer la carrera del domingo. Recién voy a reencontrarme con él allá.

¿Hará las mismas distancias en Rosario?

- Sí, porque es la distancia “Sprint” que se corre hasta la categoría Junior. A partir de Sub 23, con 19 años cumplidos, ya pasan a la distancia olímpica, que es exactamente el doble en cada especialidad.

Es decir que “Mati” tiene el último año “light”…

- Exacto, al igual que todos los de su categoría. Sinceramente, lo que se ve desde afuera es que muchos de los Juniors están en un nivel muy parejo. Eso está bueno, es re lindo aunque a Matías lo complique; es positivo para el triatlón del país porque hay chicos con un nivel increíble. En diez minutos entraron 70 u 80 corredores… Hay buena proyección y hay esperanzas, cuando hoy Argentina, en cuanto al nivel Elite, atraviesa un momento complicado. En la actualidad hay dos “flacos”, dos chicas, y están apareciendo algunos Sub 23 como promesas, pero en total han de ser sólo seis…

Muy poca gente…

- Sí, es muy poca para la “pirámide” que se observa si uno mira desde Elite hacia abajo. El fin de semana, en la categoría de “Mati”, corrieron 25…

¿Entonces es un filtro grande el salto de la distancia sprint a la olímpica?

- Claro, exactamente. Además, coincide con la edad en que los chicos se van a estudiar y a veces tienen que decidirse entre el deporte, el estudio o el trabajo… Esto también afecta y hace caer el número; pero por el nivel que hoy muestran esos Junior que corrieron en La Paz, de esos 25 irán a pasar a Sub 23 unos 20… Los Juniors de hace cinco años eran mucho más lentos que los actuales. Hoy, para clasificar al Sudamericano, deben entrenar y esforzarse muchísimo, y después andar al ritmo de los Sub 23. La competitividad los hace acrecentar muchísimo; ya hay chicos de 16 años que están nadando como “Mati” o incluso más fuerte.

Lo que vemos los entrenadores y los padres es que, cuanto más “piso” haya en la pirámide, más apoyo recibirán los triatletas por parte del Gobierno. Los primeros en recibirlo son aquellos que están en el nivel más alto de la competitividad, después los Sub 23, después los Junior, pero eso va repercutiendo hacia abajo y está bueno porque los chicos están teniendo ese apoyo que tanto le falta a este deporte. Es un apoyo que se necesita por lo caro que es.

¿No es un arma de doble filo esto de exigir tanto en la categoría Junior? ¿No es esto un motivo de deserción en la previa al salto a Sub 23?

- Y… sí. Es una de las causas. Por ejemplo, supongamos que de estos 25 pibes hay 15 que están en un mismo nivel y otros 10 que están un poco más abajo. Si aquellos que están “arriba” no logran sostenerse hasta el año que viene, saben que en un Sudamericano o un Panamericano no hay lugar para todos. Sin ir más lejos, a este próximo Sudamericano de Uruguay pueden ir solamente 8… De todos modos, estamos hablando de chicos de 18 y 19 años, que ya son de diferente mentalidad a los de 14 y 15… Yo hablo con Matías todos los días y veo que el flaco está a full con la facultad y con su deporte, enfocado, analiza qué carrera elegir para no gastar de gusto una plata que no tiene… Y sus rivales también. Están buscando entrenadores de primer nivel, estudiando detalles y pequeñas cosas que los ayuden a mejorar... Eso da la pauta que su mentalidad es distinta.

Y acá en Bolívar no estamos acostumbrados a tener deportistas de Elite. Hace unos días hablé con Tirso (Pato, padlista) y le sucede lo mismo que a “Mati” hace unos años: van metiéndose en una especie de esfera en la que ven las cosas de otra manera. Resulta difícil de explicar, pero es una instancia en que un triunfo, un cuarto puesto, un octavo lugar o una 15ª posición les generan sensaciones similares. Mientras tanto, ellos van construyendo esa “escalera” propia para seguir ascendiendo, mantenerse y no caer. Como muchos ya han dicho, llegar es fácil y lo difícil es mantenerse.

La Federación, hoy en día, está tratando de minimizar todo lo posible el número de deserciones: brinda plazas en todos lados y busca que el triatlón sea lo más federal que se pueda. Hay chicos de 18 y 19 años en todo el país, entonces no pueden seleccionarlos con sólo una o dos carreras… Y junto a la ITU (International Triathlon Union) están intentando sumar lugares para Argentina en los campeonatos sudamericanos y panamericanos. La ITU dice “sí, les damos más plazas, pero les pedimos que los chicos clasificados estén dentro del promedio del tiempo”. Es por eso que han ido reformando el reglamento; le ponen vueltas a los circuitos de ciclismo para que exista el lapeo, ponen límites de tiempo para salir del agua y para bajarse de la “bici”… Todo esto también lo hacen “pinchados” por la televisión, la que asegura que no puede dedicarle dos horas a la transmisión de una carrera por el alto costo del minuto televisivo. Deben reducirse las cosas al menor tiempo posible. En eso se ha mejorado, pero siempre se termina exigiendo a los atletas.

Las negociaciones con la ITU ya se han hecho y han sido exitosas. Al Sudamericano del año pasado fueron cuatro atletas de cada país y este año irán ocho (8 varones y 8 chicas), de 18 y 19 años. Es difícil, pero se ve que año tras año se hacen cosas y se progresa.

S.M.

Principales posiciones de La Paz

Categoría Juniors “A”

1º Tomás Clivio, de Victoria, con 1h. 02m. 58s.

2º Ibrahim Alucín, de Formosa, con 1h. 03m. 33s.

3º Severo Lima, de San Isidro, con 1h. 05m. 13s.

4º Nicolás Parada, de Francisco Alvarez, con 1h. 06m. 05s.

5º Elías Fernández, de Rivadavia, con 1h. 06m. 21s.

6º Joaquín Busico, de Córdoba, con 1h. 06m. 47s.

7º Juan I. Asconape, de Viedma, con 1h. 07m. 18s.

8º Diego Ursini, de Concordia, con 1h. 08m. 20s.

9º Matías Fangio, de Bolívar, con 1h. 08m. 37s. (11m. de natación, 35m. 09s. de ciclismo y 22m. 27s. de trote).

10º Gastón Martínez, de Durazno, con 1h. 08m. 47s.

Clasificaron 21 participantes en esta categoría, y abandonaron 5.

Categoría Varones Mountain Bike rodado 29

1º Federico Sola, de Colón, con 1h. 14m. 22s.

2º Matías Cabrera, de La Paz, con 1h. 16m. 01s.

3º Lucio Galván, de La Paz, con 1h. 17m. 28s.

4º Román Vivas, de La Paz, con 1h. 17m. 59s.

5º Julián Caino, de La Paz, con 1h. 21m. 34s.

6º Guillermo Fangio, de Bolívar, con 1h. 21m. 52s. (12m. 58s. de natación, 42m. 09s. de ciclismo y 26m. 46s. de trote).

Clasificaron 24 atletas en esta categoría, y abandonaron 3.





Siguiente presentación

El fin de semana venidero, Matías correrá en Rosario. Se trata de otro “tria” importante de la temporada, agendado ya desde el año pasado, con importantes puntos en juego para el ranking que definirá los clasificados al Sudamericano.