RALLY DAKAR 2017

Apenas unos kilómetros separan al representante de Bolívar, Gastón Pando, de su meta: "dar la vuelta" en el Rally Dakar.

La competencia más difícil del mundo en su especialidad, en su versión 2017, desarrolló ayer la 11ª y anteúltima etapa, desde San Juan hasta Río Cuarto. Se trató de un especial rápido, con un recorrido similar al que utiliza el campeonato mundial de rally, de un total de 759 kilómetros contabilizando los tramos especiales y los enlaces.

Gastón había superado la etapa anterior después de mucho desgaste y hasta un vuelco que le originó la rotura de la torre de navegación en la jornada del jueves. Mientras su equipo se abocó a las tareas de reparación del cuatriciclo, el piloto logró descansar un poco y hacerle frente a esta etapa de ayer, que fue muy especial. Sin dudas fue muy particular, para muchos, porque si bien hoy queda una más por hacer, el hecho de completar el recorrido previsto significaba prácticamente terminar el rally. Tan es así que ayer, al encontrarse con Gastón en el vibouac, todo el equipo festejó junto a él ya prácticamente saboreando la consecución del objetivo.

El especial fue duro, con mucho fesh fesh y polvo. El bolivarense tuvo problemas con una rueda pero pudo solucionarlo junto al apoyo de su compañero de equipo Leandro Creatore y el grupo de colaboradores que lo siguieron “por afuera” (Marcos Pando, Carlos Oriozabala, Gastón Perini y Marcos Oliver), y logró seguir adelante, más allá de haberse retrasado. Fue ardua la tarea que tuvieron que hacer ayer para poder seguir en carrera, complicada por las distancias, el reloj en contra y principalmente por una sensación térmica que superaba los 45 grados… En definitiva Gastón llegó con el cuatri bastante “entero” y su equipo tenía por hacerle sólo tareas generales de revisación antes de dejarlo listo para la última jornada.

Un total de 22 cuatriciclos largaron la etapa y llegaron 20, entre estos el Yamaha Raptor 750 cc. 4 x 2 de un color naranja entremezclado con los tonos de la región cuyana del país, Nº 283. Y el barbado piloto estaba allí, al volante, satisfecho por otra tarea cumplida y sabiendo que ya no queda casi nada para llegar a la meta y encontrarse con sensaciones que tal vez ya haya imaginado, pero no experimentado todavía. Claro que fue una llegada especial; hubo abrazos y algunos sollozos con quienes lo acompañaron desde el día 1, como aquellos familiares y allegados que no pudieron esperar hasta el arribo a Buenos Aires para darle sus muestras de reconocimiento.

Falta poco, casi nada. Ya casi está la tarea cumplida y el objetivo alcanzado.





Triunfo ruso

Con su victoria en la etapa de ayer, el ruso Karyakin prácticamente se aseguró la victoria en la general porque le sacó más de una hora de ventaja a su más inmediato perseguidor, el chileno Ignacio Casale.

Clasficación de la etapa

1º Sergey Karyakin, de Rusia, con 3h. 58m. 22s.

2º Rafal Sonik, de Polonia, a 23m. 49s.

3º Sanabria Galeano, de Paraguay, a 36m. 08s.

4º Domaszewski, de Argentina, a 42m. 41s.

5º Da Costa, de Francia, a 44m. 07s.

17º Leandro Creatore, de Argentina, a 2h. 22m. 58s.

20º Gastón Pando, de Argentina, a 2h. 23m. 37s.

Largaron 22 pilotos, llegaron 20.

Clasificación general - 11 de 12 etapas cumplidas

1º Sergey Karyakin, de Rusia, con 38h. 36m. 55s.

2º Ignacio Casale, de Chile, a 1h. 16m. 24s.

3º Pablo Copetti, de Argentina, a 4h. 21m. 06s.

4º Rafael Sonik, de Polonia, a 5h. 33m. 01s.

5º Axel Dutrie, de Francia, a 5h. 45m. 04s.

16º Gastón Pando, de Argentina, a 6h. 24m. 28s.

18º Leandro Creatore, de Argentina (compañero de equipo de Gastón), a 9h. 18m. 57s.

Han clasificado 20 de los 37 pilotos inscriptos.

Mucho enlace y poca carrera hasta la rampa final

La 12ª y última etapa del Dakar larga hoy temprano desde Río Cuarto y llegará a Buenos Aires. Frente al edificio del ACA estará instalada la rampa donde los participantes que hayan completado el rally recibirán su medalla. Serán 786 km. en total, pero sólo 64 de enlace.

Así se presenta esta última jornada dakariana: “Vivieron la aventura y ahora van a convertirse en héroes. Los últimos 64 kilómetros del especial no tienen ninguna trampa… simplemente hay que mantener la distancia, antes de disfrutar una llegada muy especial, ubicada en medio del bivouac. Al final de un largo enlace, la ceremonia de podio de Buenos Aires tendrá lugar frente al Automóvil Club Argentino”.