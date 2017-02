FUTBOL 7 PC

Pablo Alonso tiene 22 años. Le gusta el fútbol, es zurdo, y puede jugar tanto de tres como de volante o delantero por izquierda. Está vinculado a Empleados de Comercio pero, desde el año pasado, también estableció contacto con el seleccionado argentino mayor de fútbol 7 para personas con parálisis cerebral, más conocido como Los Tigres.

Desde aquella primera prueba, hasta el momento, gran parte de su atención está apuntada a "quedar" en el equipo albiceleste, tarea nada fácil porque lógicamente compite por el puesto con un alto número de jugadores de todo el país. Ya formó parte de dos pruebas, disputó un torneo donde el cuerpo técnico volvió a observarlo, y próximamente él sería "local" en una concentración que la selección haría en Bolívar durante la primera semana de marzo.

La Mañana dialogó con Pablo, quien hizo referencia a este momento y sus objetivos.

¿Cómo llegaste a tomar contacto con Los Tigres?

- Todo empezó en marzo del año pasado. Me enteré por el diario que un chico de Henderson había ido a probarse a una selección de fútbol especial. No sabía bien cómo era el tema, pero me asesoré, me dijeron que había una selección para jugadores con discapacidad, más específicamente abarcaba todo lo que es parálisis cerebral, así que decidí ir. Fui en marzo y me tocó compartir una concentración con el equipo; estuve un solo día, en el CeNARD, y me probé. Quedó todo bien, pero tuve que volverme porque me encontraba bastante excedido de peso.

A partir de entonces, trabajé todo el año con el profesor Luciano Lede en su gimnasio más todo el grupo de la Primera división de Empleados. Fui siguiendo una dieta y bajando kilos, hasta que llegó un campeonato en San Luis. Fue una competencia nacional, con unos 200 jugadores de todo el país, donde yo representé a Buenos Aires. Esa fue mi segunda prueba y la pasé bien.

Después estuve esperando un llamado telefónico, para saber si quedaba o no, y quedé. Así que este año lo empecé junto con el equipo; estuvimos concentrando una semana en Mendoza, fuimos también a entrenar al CeNARD, y ahora estamos esperando al tercera concentración de este año, que será acá en Bolívar. Por lo que me dijeron, sería desde el 1 al 5 ó 6 de marzo.

Además de estas concentaciones con el equipo, ¿seguís entrenando en forma particular?

- Sí, acá me está dando una mano un amigo, Sebastián Alvarez, en todo lo que es trabajo de campo, "Lucho" Lede me ayuda con el trabajo en el gimnasio y el kinesiólogo Pablo González también me da una mano importante. Y a partir del 18 empezaría a hacer la pretemporada con los chicos de Empleados. Voy viendo, bajando de kilos y aproximándome al peso que el entrenador quiere. Todos los días hablo telefónicamente con el preparador físico (Serafín Bonino) y el DT (Osvaldo Hernández), que son de La Plata, y acá voy cumpliendo con todo el plan de entrenamiento que me dan. Quiero que me vean en qué nivel voy a ponerme; todavía me falta, pero voy progresando.

¿Cuál es el objetivo principal de Los Tigres para este año?

- La selección Juvenil irá en marzo a los Parapanamericanos de San Pablo, Brasil, pero nosotros estamos apuntando al Campeonato Mundial, que se jugará en San Luis en el mes de septiembre. El equipo tiene muchas incorporaciones nuevas, pero yo creo que estoy preparándome bien y tengo chances de quedar.

Además del Mundial, ¿tienen otra competencia?

- Hasta ahora no nos han confirmado nada. Nos han hablado de la posibilidad de ir a entrenar a Brasil y a Portugal, pero nada concreto todavía.

Esto deber ser un incentivo importante para vos porque no resulta fácil quedar en una selección nacional...

- Sí, es algo buenísimo lo que me ha pasado hasta ahora. Estoy compitiendo a nivel nacional y eso es lo lindo. Me han ayudado muchas personas de Bolívar, a las que les agradezco infinitamente. Hoy puedo disfrutar de lo que me gusta y puedo seguir adelante porque imagino que se abrirán muchas puertas desde ahora. Es un lindo deporte y es lindo el ambiente, me encontré con buenas personas, agradables.

Estoy recibiendo mucha ayuda, mi familia está toda ansiosa, y yo estoy muy agradecido con todos; por ejemplo, con Rubén Miñola, uno de los contactos que tuve para llegar a Buenos Aires. Hablé mucho con él y me asesoró con quién tenía que hablar; gracias a él estoy en la Selección porque me consiguió todo.