CICLISMO

Finalizada el domingo pasado “La Doble Bragado”, que fue ganada por el de Chivilcoy Román Moyano damos los últimos conceptos de la misma vertidos por Fabián Carrizo de Prensa “Doble Bragado”: “El chivilcoyano Román Mastrángelo (SAT – Mun. de Bragado) se adjudicó la victoria en la 82ª DobleBragado – Copa Banco Provincia y repitió el título de 2010. La etapa final largó desde Mercedes y finalizó en la Av. 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado de la lluvia. En el sprint final Federico Vivas (Bragado Cicles Club – SAT) logró la victoria por delante de Cristian Clavero (Raleigh Nitro Bikes) y Marcos Crespo (Leopard Candú Team). En cuanto a la general Román Mastrángelo (SAT – Mun. Bragado) se consagró como el ganador con un total de 23 horas y 10 minutos, superando Laureano Rosas y a Nicolás Naranjo (Raleigh Nitro Bikes), quien ganó 4 etapas y fue tercero. El SAT – Mun. Bragado fue el ganador por equipos y Fernando Gil Maidana (UATRE Indubike) fue el mejor sub 23.

El ganador Román Mastrángelo

“Estoy contentísimo, es algo muy especial para mí y lo venía buscando desde el principio de témporada, me alegra darle al SAT – Mun. Bragado un triunfo que ellos venían buscando. Entre esta Doble Bragado y la anterior me pasaron muchas, pero ahora hay que disfrutar el momento y este triunfo que es de todo el equipo” destacó Mastrángelo.

Pablo de la Barrera

El radicado en nuestra ciudad que corrió para el Leopard-Candú Team, estuvo 88º en la general del sábado y el domingo no largó la última prueba por lo tanto no figura en la general.

1º Román Mastrangelo, SAT - Municipal. de Bragado, con 23h 10m 27s.

2º Laureano Rosas, SAT - Municipal. de Bragado, con 23h 10m 50s.

3º Nicolás Naranjo, Releigh Nitro Bike, con 23h 11m 06s.

4º Sergio Fredes, SAT – Municipalidad de Bragado, con 23h 11m 13s.

5º José Antogna, Ciudad de Chivilcoy, con 23h 11m 25s.

6º Fernando Gil Maidna, UATRE – Indubike, con 23h 11m 50s.

7º Mauro Agostini, Bragado Cicles Club - SAT , con 23h 11m 51s.

8º Martín Ercila, Ciudad de Chivilcoy, con 23h 11m 55s.

9º Hugo Velazquez, Citti Bike Center, con 23h 12m 02s.

10º Norberto Oviedo, Ciudad de Chivilcoy, con 23 h 12m 11s.