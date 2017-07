FUTBOL 7 PC

Desde el domingo venidero hasta el próximo viernes 14, la selección argentina mayor de fútbol 7 PC "Los Tigres" hará su última concentración previa al Campeonato Mundial de San Luis.

En esa semana, el entrenador Osvaldo Hernández definirá los 14 jugadores que integrarán el combinado albiceleste en la competencia internacional. Y entre ellos se encuentra Pablo Alonso, el marcador lateral izquierdo de Bolívar que ha participado en las diferentes prácticas y convocatorias del seleccionador, y aspira a quedar entre los seleccionados.

Cierto sabor amargo le dejó la anterior concentración realizada en La Plata, en las que el equipo cayó frente a la Quinta división de Estudiantes, porque no fue incluido en el equipo que jugó los dos partidos contra el "pincha". De todas maneras Pablo considera que la experiencia vivida hasta ahora ha sido muy positiva; encontró un grupo muy bueno, el trato que ha recibido ha sido "genial", y tiene muchas expectativas en jugar el Mundial. "Tengo muy buen trato con un chico de Formosa y otro de Santa Fe, con los que hablo todos los días, y con el resto me llevo muy bien. Venimos mejorando como equipo; cada vez que nos juntamos en el predio de UPCN, en La Plata, hacemos doble turno de entrenamientos y creo que vamos a llegar bien al Mundial", explicó el jugador de nuestra ciudad. En el plano personal, ahora está incorporando una suplementación de acuerdo a lo que le pide el cuerpo técnico, y considera que está físicamente bien. "No jugué contra Estudiantes, pero ahora quiero redoblar la apuesta y seguir entrenando para quedar en el equipo", aseguró.

Esta próxima concentración será en la ciudad de La Plata. Por motivos presupuestarios, el plantel no pudo viajar a Brasil, como tenía pensado hacerlo en un momento. Sí concentría a fines de este mes y principios de agosto en Chile, para luego regresar al país, entrenar una semana más en Chaco, pero ya el plantel que se inscribirá para el Mundial. Allí, en Chaco, se le hará una despedida al grupo que viajará luego hacia San Luis, ciudad sede de la cita mundialista, donde entrenarán y se familiarizarán con las canchas donde unos catorce equipos jugarán el campeonato.