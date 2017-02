VOLEY - LIGA ARGENTINA DE CLUBES 16/17

Con los partidos disputados el sábado por la noche se le puso fin a la fase regular de la Liga Argentina de Clubes 2016/2017. En aquella oportunidad, Bolívar derrotó a Puerto San Martín por un ajustado 3-2. El equipo de Weber ya se había asegurado el primer lugar de la tabla en la fecha anterior, con su triunfo frente a Alianza.

Lo más importante de la jornada del sábado fue la definición de la totalidad de posiciones de la tabla. Con ello, paralelamente, quedaron establecidos los primeros cruces de play off. En esta instancia se jugará al mejor de cinco partidos.

Posiciones finales

1º Bolívar, con 48 pts.

2º Ciudad Voley, con 45.

3º UPCN San Juan, 44.

4º Lomas Voley, con 44.

5º Gigantes del Sur, con 32.

6º Obras San Juan, 32.

7º Alianza, con 23.

8º River Plate, con 21.

9º Deportivo Morón, 20.

10º UnTREF Voley, 12.

11º Puerto San Martín, con 9.

Los primeros cruces - programa

Jueves 2 de marzo

Lomas Voley vs. Gigantes del Sur.

Ciudad Voley vs. Alianza.

Sábado 4

21.30 horas: Bolívar vs. River Plate.

Lomas Voley vs. Gigantes del Sur.

Ciudad Voley vs. Alianza.

UPCN San Juan vs. Obras San Juan.

Lunes 6

21.30 horas: Bolívar vs. River Plate.

UPCN San Juan vs. Obras San Juan.