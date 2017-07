FUTBOL RURAL RECREATIVO

El campeonato de fútbol rural recreativo "Los Merengues - Pirovano" desarrollará esta tarde la cuarta fecha de su calendario 2017.

El clásico urdampilletense es uno de los principales atractivos de la fecha, como así también el partido que sostendrá La 14, uno de los líderes de Primera división, frente a uno de sus escoltas, Pirovano.

La fecha se compone de los siguientes enfrentamientos:

El Agrario vs. El Veterano.

La 14 vs. Pirovano.

Vallimanca vs. La 8.

Unión es Fuerza vs. Hale.

Libre: Ibarra.

Así están las posiciones

Primera división

1º Hale y La 14, con 6 puntos; 3º Pirovano, con 5; 4º El Agrario y Unión es Fuerza, con 4; 6º El Veterano, con 3; 7º Ibarra, con 2; 8º Vallimanca, con 1; 9º La 8, sin unidades.

Segunda división

1º Ibarra, con 7; 2º Unión Es Fuerza y Vallimanca, con 6; 4º Hale, con 4; 5º El Agrario, El Veterano, La 14 y Pirovano, con 3; 9º La 8, sin unidades.