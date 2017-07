FUTBOL – DIVISIONES INFERIORES

Organizado por la Liga Deportiva de Bolívar, se disputará hoy la octava fecha del torneo de divisiones formativas. Una jornada que contará entre sus partidos más destacados lo que será el clásico de la ciudad de Daireaux entre Bull Dog y Bancario.

A continuación detallamos el programa de cotejos

En Pirovano

Centanario Pirovano vs. Casariego

12 horas: Décima división.

12.50 horas: Octava división.

14 horas: Sexta división.

En Daireaux

Bull Dog vs. Bancario

11 horas: Décima división.

11.55 horas: Novena división.

12.50 horas: Octava división.

13.45 horas: Séptima división.

14.55 horas: Sexta división.

16.15 horas: Quinta división.

En el Estadio Municipal

Talleres vs. Empleados de Comercio.

12 horas: Décima división.

12.55 horas: Séptima división.

14.15 horas: Sexta división.

15.45 horas: Quinta división.

En cancha de Alem

Balonpié vs. Atlético Urdampilleta

11 horas: Novena división.

11.55 horas: Octava división.

12.30 horas: Sexta división.

14.15 horas: Quinta división.

Libre: Independiente.