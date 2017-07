FORMULA METROPOLITANA - 5ª FECHA

El joven piloto representante de Orense y Bolívar en la Fórmula Metropolitana, Tomás Serna, participó el fin de semana en la quinta fecha del campeonato de la especialidad, en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" de Olavarría. Como se sabe, la categoría hace una clasificación y después disputa dos finales, una el sábado y otra el domingo. En este caso, "Tommy" hizo una clasificación muy productiva, tan es así que sus tiempos le permitieron largar en la pole de las dos carreras posteriores, y fue 3º el sábado y ganador en la competencia dominical.

El sábado

Tomás lideró el 90 % de la primera final pero el ingreso del auto de seguridad cambió su destino. En una maniobra avezada por parte de Franco Muchiut, perdió la punta y terminó tercero. Si bien subió al podio, lo hizo un tanto frustrado, tan es así que casi no festejó y prefirió bajarse rápidamente.

El domingo

Otra buena largada, el día domingo, le permitió sacar diferencias en la punta de la carrera y en ese caso la ganó de principio a fin. El auto que le entregó el "Satorra Competición" le funcionó de la manera deseada y esta vez sí subió al podio a celebrar. Lo escoltaron Franco Muchiut y Marcio Facello.

Declaraciones

“Logré hacer las dos pole. El sábado se me escapó la victoria sobre el final, porque el auto de seguridad me complicá. Para entonces el auto de Franco (Muchiut) había perdido ritmo y el relanzamiento lo favoreció. Al llegar a la horquilla justo miré el espejo y lo vi que se tiraba; lo hizo muy bien porque yo me confié demasiado. Hoy (domingo) me tomé revancha; en la primera parte de la carrera me escapé pero sobre el final se me vino otra vez y me metió presión. Por radio me dijeron que acelere, lo hice y pude despegarme, así logre ganarla. Sumamos fuerte en el campeonato y retuvimos la punta. Todavía falta mucho pero seguimos punteros, eso es muy bueno.”

Próxima fecha

La 6ª fecha del campeonato se disputará en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata los días 10, 11 y 12 de agosto. En dicha oportunidad y por ser fin de semana de elecciones primarias, las finales se correrán viernes y sábado.