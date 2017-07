BASQUET - INFERIORES

Hoy se disputará la 13ª fecha del campeonato de básquet de inferiores de la ABO. En esta oportunidad, los chicos dirigidos por la dupla Marcos García y Antonella Schaffer se medirán ante Estudiantes Negro de la ciudad de Olavarría.

Como es habitual, los bolivarenses participarán en todas las categorías (Mini, Sub 13, Sub 15 y Sub 17).