HOCKEY

El sábado pasado en la cancha de Defensores de Pehuajó el local recibió a las chicas que dirige “Juani” Amado y representan a Hockey Bolívar por una nueva fecha de la Asociación del Centro de Hockey de la Provincia de Buenos Aires. Fueron tres victorias de los visitantes por goleadas cada una de ellas.

Estos fueron los resultados registrados:

Séptima división

Defensores 0 Hockey Bolívar 5 (Manuela Viola (2), Oriana Alfonsin, Delfina Larrinaga y Juanita López),

Sexta división

Defensores 0 Hockey Bolívar 4 (Valentina Martínez Barrios, Ainoha Pérez, Katia Lazarte y Manuela Viola).

Quinta división

Defensores 0 Hockey Bolívar 5 (Lara Alvarez, Agostina Pérez, ANA Clara Iglesias y Ernestina Hernández (2)).

Próxima fecha

El próximo sábado en la cancha de Los Indios Hockey Rugby las chicas de “Juani” Amado que representan a Hockey Bolívar recibirán la visita de El Biguá de Henderson. Las categorías serán Sub 14, Sub 16, Sub 18 y primera. Esta será la ante última fecha de la fase regular, siendo partidos muy importantes para ya tener una medida de cara a los play off.