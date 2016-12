PEDESTRISMO - JORGE ARANCIBIA

El jueves pasado estuvimos en el domicilio de Jorge Arancibia para que nos diera detalles de la competencia realizada el domingo pasado en el predio “La Victoria”, de Empleados.

También nos comentó de todas las carreras que organizaron y de su muy buena actuación como atleta en varias de nuestra ciudad y fuera de ella, esto nos dijo Jorge:

¿Cómo fue “Bolívar corre?

- Muy bueno todo, con la gente de Empleados con quien realizamos esta competencia quedamos muy contentos, el día no comenzó bien por la lluvia de la madrugada pero por suerte salió el sol y tuvimos un muy buen marco de atletas alrededor de 265. Hubo un muy buen nivel de atletas tanto que el ganador fue el mismo de la “Dino Hugo Tinelli”, salió todo muy bien en esta última del año y ya pensando en el 2017 para realizar otras pruebas más.

Guerra se sorprendió un poco al principio porque pensó que el circuito era de tierra...

- Claro, ocurre que Miguel (Guerra) vino de correr la noche anterior en Laprida, ha ganado en todas las competencias de la zona y la región, no creo que hoy haya alguien que le gane a “Mito” en la Argentina. El circuito estaba hecho sobre tierra pero al llover tanto lo modificamos para que se hiciera por asfalto, lo que si tenemos previsto para el próximo año realizar una tipo aventura, por tierra, que la haremos en conjunto con Empleados a mediados de Abril. Ellos quedaron muy conformes como si hubiera sido un partido de fútbol, “La Victoria” estuvo repleta de gente, no solo de competidores sino de público que se acercó a ver esta competencia. Es uno de los pocos lugares en nuestra ciudad en los cuales se pudo ver tranquilamente desde los autos y es lo motivador y atractivo que tuvo este espectáculo.

¿Este fue tu mejor año en el pedestrismo?

- Sí, no arranqué bien en la primera del año que se hizo en Tandil, siendo aventura de dos fechas, no estuve bien entrenado, pero a partir de Febrero tuve un buen entrenamiento siempre gracias a la ayuda de Diego Simon. Realicé muy buenas competencias en mi ciudad y fuera de ella, además efectué mi mejor marca en la de Fila en Buenos Aires con 33m 48s a 10 segundos de la mejor marca en Bolívar que es de Abel Giordano con 33m 38s. Tuve buenas competencias no solo de calle sino de aventura, corrí alrededor de 24 competencias en el año entre ellas la ultra en Bolívar donde sobre una distancia de 30 kilómetros pude ganar la general. Cerré el año en Mar del Plata con los 42 kilómetros, hacia siete años que no corría esa cantidad de kilómetros, fue mi mejor año porque pude ganar la Aventure Tandil por segunda vez consecutiva, gane una etapa Salomon en Tandil. Después llegó la “Tinelli” donde hice una marca de 35m 13s, quede muy conforme y también al ser ganador de local, estuve corriendo en Montevideo, en Entre Ríos, donde fui segundo en la general.

Estas candidateado a la terna en los mística, para La Mañana sos candidato puesto en pedestrismo y quien te dice no puedas ganar la de oro, cual es tu comentario?

- Sinceramente tengo que decir que hay varios jurados y no todos tienen la misma opinión, el año anterior yo pensé que podía ser el ganador pero no lo fui, en este año tengo como una revancha personal, espero que lo pueda conseguir. También tengo que destacar la muy buena actuación de Lorena Decanini, sacando a Antonella Albo que fue ganadora en algunas pero no corrió tanto como Lorena que ha andado por varios lugares, creo que es meritorio que estén en la terna también Agustín Casajús y Matías Ingliso quienes hicieron lo suyo, obviamente en todas las distancias tuve mayores logros por eso fui un poco superior a ellos. Mi postura no es lo misma que de todos los jurados, es un mimo estar en esa fiesta deportiva porque es el premio al trabajo de todo un año y esta bueno que se reconozca.

“Que los jóvenes se acerquen a este deporte”

- Este es el cuarto año que se hace y estuve ternado tres veces, lo bueno que veo es que estoy en la lista pero lo malo es que somos siempre los mismos, no veo gente joven ni iniciativa para hacer una vida que es sacrificada y la juventud no busca eso por eso no se vuelca al pedestrismo. Yo lo siento como un deporte en el cual soy muy apasionado tanto corriendo como organizando, habría que buscar la manera que los jóvenes se acerquen a este deporte que es muy lindo. Con respecto al premio mayor dependerá de los jurados, hay varios posibles ganadores, sería lindo pero no lo espero mucho, lo que si espero es ganar mi terna, se que tuve un muy buen año deportivo y organizativamente. Eso se vio reflejado en todos los atletas que vienen a Bolívar, lo único que deseo es darle suerte a todos para el 30 y a los que están en mi terna también para arrancar un 2017 de la mejor manera.

No es fácil organizar y correr…

- No, normalmente no es fácil, yo gracias a Dios tengo un equipo de trabajo que lo han hecho de la mejor manera cuando me ha tocado correr, siempre he tenido el apoyo de todos los chicos que me acompañan, tengo mucha confianza en ellos por eso me largo a correr. En lo personal puedo decir que organizativamente nos fue muy bien, estuvimos en Bolívar, Henderson, en Bonifacio, en Carlos Casares, 9 de Julio, Sierras Bayas, Pehuajó, para el año que viene ya tenemos previstas organizar varias competencias.

Felicitaciones nuevamente por lo de corredor y por la organización…

- Gracias a La Mañana, porque siempre digo que somos unos privilegiados porque no solo el Diario sino todos los medios nos cubren andando bien o mal, los 11 años que estoy en el pedestrismo, tengo todo bien guardado de las notas o clasificaciones que ha salido en La Mañana. Por eso les deseo felices fiestas a todos, agradecerle a mi “profe” Diego Simon, quien a lo largo de este año me ha dejado en muy buen estado, a Lucas García mi “profe” de funcional, al apoyo de mi familia y dedicarle a alguien que es muy especial como mi hijo, quien siempre me acompaña y lo veo que disfruta mucho del atletismo, esperemos que se vuelque a este deporte pero eso lo decidirá el. A.M.