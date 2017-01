ULTRA TRAIL DE MONT BLANC

El año nuevo llegó con sorteo favorable bajo el brazo. El premio recayó en Vanina Darino y consistió en la gran posibilidad de correr la próxima edición del Mont Blanc.

La atleta bolivarense radicada en La Plata, inscripta en la especialidad "CCC", fue una de las favorecidas en el sorteo que la Organización de la carrera realiza para determinar quiénes la corren y quiénes se quedan afuera, dado que el cupo de interesados siempre excede al número que se establece para participar.

De esta manera Vanina tiene la oportunidad de tomarse revancha. En 2015, recordemos, también salió sorteada y estaba preparada para correr, pero unos chequeos médicos previos determinaron que una bacteria en su cuerpo podría complicarle la condición física y, por recomendación de los profesionales, tuvo que "bajarse". Este fue tal vez el golpe más duro en su carrera deportiva, pero persistió y hoy está otra vez ante la gran posibilidad de ser partícipe del Campeonato Mundial de Ultra Trail, la cita de carrera de montaña más importante del planeta.

"Me inscribí a mediados de diciembre para esta carrera", le contó Vanina a La Mañana, y agregó "con la misma metodología de siempre (pre inscripciín a un sorteo)... Y bueno, el 12 de enero me enteré que entré. Me dio mucha pena por mis amigos del equipo, que quedaron afuera, pero bien sabemos que esto es azar. De hecho Fabián (Andrés, su esposo), quedó afuera esta vez".

El desafío es familiar

No sólo ella competirá en Francia. Parte de su familia también lo hará. "Brenda y Matías, mis hijos, entraron en una modalidad que se llama YCC, que es para jóvenes de hasta 22 años y son 15 kilómetros. Ellos no pasaron por sorteo, ya que la inscripción es hasta que se llene el cupo", sostuvo.

Y por otro lado, Blas, el integrante más pequeño de la familia, con 11 años, también va a participar en Mont Blanc. Lo hará en una carrera para pequeños de hasta 12 años, así que toda la familia estará presente en esta cita internacional.

Su carrera

"La competencia será a fines de agosto, como siempre. Esta vez me inscribi en la especialidad CCC, es decir la carrera de 101 kilómetros, con un altura acumulada de 12.500 metros aproximadamente".

Por ahora, a Bariloche

A modo de preparación, Vanina y Brenda intervendrán en la prueba tradicional de Bariloche denominada "4 Refugios". "Nos sirve como entrenamiento a ambas. Nos anotamos en forma individual, pero vamos a correrla juntas. Dicen que es la carrera más técnica y dura de Argentina, así que se verá. Van a ser 60 kilómetros de montaña, divididos en dos etapas difíciles, pero estamos entrenando mucho"...

Aprovechar la oportunidad

"Después de quedar afuera en 2015, tengo esta otra chance, así que voy a aprovecharla al maximo. Voy a cuidarme más que mucho porque además, ahora, voy con mis hijos y eso me da una cuota más de energía. Esta vez, a Fabián le tocará asistirnos, como lo hice yo en el 2015. De afuera, la carrera se disfruta distinto, pero obviamente no es lo mismo; para uno que corre, quedarse afuera es sufrir, pero se disfruta distinto y no deja de ser emocionante. Lloré mucho en el 2015 al ver la largada, y después al ver llegadas. Pero lloré de emoción, no de dolor. Fue increíble vivirlo de afuera, así que ahora voy a ver lo que se siente estando dentro!"

Esto es Mont Blanc

El UTMB® es el evento trail superlativo. Una cita incontestable para los trailers del mundo entero. Cada año, la élite del trail mundial se da cita en Chamonix así como cerca de 8.000 corredores apasionados por participar en una de las cinco carreras del evento.

Lanzarse a la carrera alrededor del Mont-Blanc, es ante todo vivir una aventura interior, una experiencia única en la que cada participante deberá esforzarse y superar sus límites mentales y físicos para cruzar la línea de llegada. Este periplo extraordinario en el corazón del macizo permitirá a los trailers atravesar valles y collados en contacto con las más bellas cimas, en un escenario alpino único en el mundo.

Participar o asistir al UTMB®, es vibrar al ritmo del planeta trail y compartir una fiesta extraordinaria en el corazón de un territorio movilizado para la ocasión.. 2.000 voluntarios provenientes de 15 países diferentes, 19 municipios franceses, italianos o suizos del País del Mont-Blanc trabajan para el éxito del evento y apoyan a los corredores del UTMB®. 16.000 aficionados que vienen a animar a los suyos y más de 50.000 espectadores visitan el salón y participan en las animaciones en todas las poblaciones del País del Mont-Blanc.