FUTBOL SENIOR - MENORES

El domingo pasado se realizó la primera fecha del Torneo de Fútbol Senior en categoría Menores que organiza el Club de Amigos, encargados de la cancha del Club Alem, en la Ruta 226. Hubo tres triunfos de Independiente, Alem y Guglieri y un empate en el restante encuentro.

Estos fueron los resultados:

Independiente 3 - Atlético Urdampilleta 1.

Alem 2 - Empleados 1.

Guglieri 4 - El Fortín 1.

Balonpié 1 - Vallimanca 1.

Tabla de Posiciones

1º Independiente, Alem y Guglieri, con 2 puntos; 4º Balonpié y Vallimanca, con 1; 6º Empleados, Atlético Urdampilleta y El Fortín, sin unidades.

En Mayores

La tercera fecha de Mayores se jugará mañana en el mismo escenario, con estos encuentros:

El Fortín vs. Independiente.

Vallimanca vs. Atlético Urdampilleta.

Balonpié vs. Empleados.

Alem vs. Guglieri.