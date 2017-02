DOTTI, EN LA CELEBRACION

- Estoy feliz de lograr el objetivo: la triple corona y el primer tiempo en la Vuelta de Mendoza para el SEP. Termino cansado, pero toda Vuelta que se sufre, se disfruta mucho más al momento de ganarla. Quedan muchos años por delante y ya estoy pensando en la cuarta. Me gustan los desafíos; sería muy lindo seguir en esta forma física y venir por más, para quedar en la historia grande, donde hay pocos...

Humildemente me preparo y trato de dar lo mejor para el público. Creo que la gente ha valorado mucho que un corredor dispute una posición cuando tiene las fuerzas necesarias, ya sea en un sprint, en una crono o en una subida, y no especule. Hoy en día, por televisión, se ve un ciclismo donde se especula mucho, donde se espera hasta lo último para atacar, y cuando la gente ve algo diferente, cuando observa a un corredor que sale a brindarse en todo tipo de terreno, lo valora y disfruta más del espectáculo.

No sólo ganaste la Vuelta por tercera vez sino que lo hiciste con una autoridad que no tiene muchos antecedentes...

- Para mí es una satisfacción ganar de esa manera. Me gusta correr a lo guapo, disfruto mucho correr así y poder ganar en todos los terrenos que se me presenten.

¿Cuáles son tus planes inmediatos?

- Haré un breve descanso, de sólo tres o cuatro días, porque después debo empezar a preparar la Vuelta de Uruguay, que será por Semana Santa.

¿A quién le dedicas esto?

- Hay mucha gente que me apoya siempre, en las buenas y en las malas. Espero que hayan disfrutado un lindo espectáculo y hayan observado un ciclismo que hace tiempo no se veía.