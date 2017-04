SECRETARIA DE ASUNTOS DOCENTES

La Secretaría de Asuntos Docentes de Bolívar, a cargo del profesor Mauro Pérez, dio a conocer el cronograma y las consideraciones para la inscripción al Listado Oficial de ingreso a la docencia 2017-2018:

Quienes se inscriben en S.A.D. deberán concurrir con los formularios completos, los cuales deben cumplimentar con birome azul.

Los aspirantes nuevos que nunca se inscribieron en el listado oficial, pueden inscribirse hasta el

9/06/2017, en SAD (Av. Alsina 478).

Quienes se inscriban por primera vez, lo realizarán en formato papel en S.A.D. presentando la siguiente documentación:

Declaración Jurada de Ingreso a la Docencia original y 2 fotocopias).

Copia de DNI autenticada.

Copia de título secundario registrado en Consejo Escolar.

Copia de título docente registrado en Consejo Escolar.

Cursos registrados si tuviera.

Carpeta de cartón verde de 3 solapas.

Las copias deberán estar debidamente autenticadas por una autoridad competente con firma, sello de la autoridad y sello institucional.

En el rubro antigüedad se consignará todo el desempeño, desde el inicio de su carrera docente. Deberá constar la fecha “desde” y “hasta”, situación de revista y desfavorabilidad “si/no”.

En el rubro calificaciones, se consignarán las correspondientes a cada período declarado, siempre que este último supere los treinta (30) días de desempeño (El casillero es obligatorio).

Los datos de ambos rubros deberán estar debidamente certificados por las autoridades del Servicio Educativo en la solicitud de inscripción.

Los aspirantes inscriptos anteriormente en Listado Oficial tienen tiempo para anotarse hasta el 9/06/2017 por autogestión (on-line).

El aspirante podrá cumplimentar, vía Internet, los datos requeridos en la Declaración Jurada Digital, verificar los existentes en la base de datos Servado y realizar la Inscripción por autogestión sin necesidad de concurrir a la Secretaría de Asuntos Docentes.

Si durante la cumplimentación de la Declaración Jurada Digital el interesado no estuviese de acuerdo con lo que contiene la base de datos del Servado o resultara necesario la incorporación de nuevos datos, cursos, títulos, etc., entonces podrá NO aceptar los datos observados y continuar hasta finalizar la inscripción, debiendo necesariamente concurrir a la SAD, dentro del período de inscripción y entregar el formulario correspondiente (Solicitud de Rectificación e Inclusión de Autogestión) por duplicado con la documentación probatoria de modificación y /o incorporación de los mismos para su posterior carga en los Tribunales de Clasificación Descentralizados.

Procedimiento Autogestión

•Ingresar al sitio “servicios .abc.gov.ar”

•Iniciar sesión ingresando el usuario/contraseña

•Usar el servicio IID ( Inscripción Ingreso a la Docencia) y cumplimentar los siete pasos propuestos:

1.Datos personales

2.Distritos solicitados: Se pueden consignar hasta tres (3) distritos. Uno de los errores más frecuentes que se observan en las declaraciones juradas es que no señalan al distrito de BOLIVAR entre los tres solicitados, es decir que consignan tres distintos al de residencia y por lo tanto no figuran en los listados de este distrito.

3.Niveles y modalidades

4.Cargos titulares y titulares interinos

5.Antigüedad/calificación

6.Formación Docente: cursos y títulos

7.Cobertura Decreto 258

Los pasos 1, 2, 3 y 7 (algunos datos del paso 1) deberán ser autogestionados por la persona interesada, quien completará todos los datos allí solicitados aceptando o no los mismos.

Al finalizar se puede verificar, el correcto funcionamiento de la autogestión visitando el servicio DJD “Declaración Jurada Digital”.

Se aclara que a partir de la inscripción, será obligatorio consignar el Nº CUIL para dar cumplimiento a las distintas acciones requeridas por la Dirección General de Cultura y Educación. En los casos que no se declare no se podrá validar la inscripción.

También señala el informe de SAD, que cada persona “es responsable de no divulgar el usuario/contraseña del registro ABC y que este no esté asociado al número de documento del interesado”.

Del 28/08 al 08/09/2017: Exhibición de listados

Del 28/08 al 25/09/2017: Recepción de reclamos y remisión al Tribunal Descentralizado N° 25 - Olavarría

Los formularios estarán a disposición de los interesados en SAD o en la página de la Secretaría de Asuntos Docentes.

Quienes no realicen la rectificación de autogestión durante el período de inscripción, “no podrán realizar reclamo posterior”, indica el informe.