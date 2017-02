SUTEBA

La primera reunión paritaria que los gremios docentes tuvieron el lunes pasado con el gobierno provincial “no fue una propuesta alentadora y no fue un balance optimista para este inicio”, sostuvo la secretaria general de SUTEBA Bolívar, Rosana Sánchez, a un mes del comienzo de las clases.

“Realmente la propuesta fue muy autoritaria”, mencionó Sánchez dado que se ofreció el 18 % de aumento en cuatro cuotas que se aplicarían en enero, abril, julio y octubre y en el primer trimestre se adicionarían entre 230 y 250 pesos por mes de acuerdo al cargo docente.

“La propuesta no era lo que nosotros llevamos a la mesa de diálogo, nuestra propuesta es de un 33 a un 35 % y está muy alejada porque si vemos hoy la línea de pobreza está entre 13.200 y 13.800 pesos. La negociación y el aumento sería a partir del sueldo inicial que nosotros tenemos actualmente de 9.800 pesos, sacando el incentivo que son 1.200 pesos menos que es un fondo de Nación, sería del 18 %”, explicó la secretaria general de SUTEBA y agregó “realmente la mayoría de los docentes quedamos bajo la línea de pobreza”.

Sobre la cláusula gatillo que reconoce la inflación y, en caso que suba, se ajusta el acuerdo, Sánchez mencionó que “el año pasado cuando se firmó la paritaria, la misma cláusula se puso y nunca se llevó a cabo. Desde el 9 de agosto que esperamos el diálogo y pedimos las paritarias para poder empezar la negociación porque el acuerdo no se llevó adelante, esto es lo mismo y mucho menos”.

Otro de los puntos que se presentó por parte del Frente Gremial tuvo que ver con la exigencia del comienzo de la paritaria nacional ya que en oportunidades anteriores se dio primero un acuerdo nacional para luego empezar las negociaciones en una paritaria provincial. “En algunas provincias va a ser muy poco el aumento con este techo que nos están poniendo del 18 %”, aseguró Rosana.

A su vez, la infraestructura fue otro de los temas del encuentro ya que en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires no se realizaron tereas en sus escuelas y “sabemos que no iniciarían las clases porque los edificios no están en condiciones”.

Por otro lado se trató el servicio alimentario escolar que en Capital Federal otorga 40 pesos por alumno y en la provincia de Buenos Aires, 12 pesos. “Para eso no tuvieron una respuesta, se quedaron callados y sabemos que es muy necesario porque como estamos hoy en día con la inflación, la manera de ayudar a las familias en las escuelas es con el servicio alimentario escolar”, opinó la referente de SUTEBA.

El congelamiento de la creación de cargos también se tuvo en cuenta en la reunión dado que el año pasado no hubo creación de cargos y “es muy importante que se lleve a esta mesa de paritaria salarial”, sostuvo Sánchez.

Si bien no hay una fecha confirmada para una segunda reunión, desde SUTEBA se tiene la esperanza de que la semana próxima haya una convocatoria con el objetivo de no extender el plazo y que puedan iniciar las clases.

“Estamos muy cerca del inicio del ciclo lectivo y todos los años pasa lo mismo, nosotros creemos que el gobierno tiene que llamar la semana que viene. Lo que se planteó fue casi por decreto, fue muy autoritario, pero no estamos de acuerdo y esperamos que no sea así porque deja de ser democrático”, afirmó Sánchez y no descartó que, según el resultado de las negociaciones, no comience el ciclo lectivo el 6 de marzo como está previsto. “Esto depende del gobierno, vamos a ver lo que ellos proponen”, terminó la secretaria general de SUTEBA Bolívar.

Melina Gómez