UDOCBA Y SUTEBA

Representantes de los gremios docentes Udocba y Suteba Bolívar manifestaron su preocupación ante el avance de la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires de adherir a la Ley Nacional 27.260/16 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados), que contempla la armonización normativa que el Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires deberá hacer para ajustarse a la normativa de la ANSES.

Para los dirigentes docentes, esta “armonización” será perjudicial para el sector docente y también para todos los agentes de la administración pública provincial. En septiembre del año pasado, Suteba comenzó con las presentaciones tendientes a frenar la iniciativa provincial y en el mismo sentido, se manifestaron más adelante los otros gremios docentes.

El denominado Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, aprobado y publicado en julio de 2016 por el gobierno nacional, plantea por un lado terminar con los juicios por actualización de haberes contra el Estado, con lo que se justificó en esa oportunidad el denominado “blanqueo de capitales”. Por otra parte el programa se propone “armonizar” los regímenes previsionales provinciales con las condiciones jubilatorias del ANSES, es decir, que las provincias que reciben aportes de la Anses para el pago de jubilaciones -tanto las que han transferido sus cajas, como las que mantienen cajas jubilatorias propias-, igualen las condiciones para jubilarse con el sistema nacional.

La ley dio plazo para que las provincias firmen un compromiso y se sumen a esa política nacional, que incluye auditorías sobre los estados contables y financieros de las instituciones que administran los sistemas previsionales provinciales. “Será el inicio de la intromisión del estado nacional en las condiciones para acceder a una jubilación y en la movilidad de los haberes”, consideran desde SUTEBA.

En diálogo con este medio, Liliana Díaz (SUTEBA) y Luis Rodríguez (UDOCBA) explicaron cuál es el actual estado de situación. Hay 11 provincias adheridas al sistema nacional, cuyos docentes deben jubilarse por ese régimen.

“Ahora la gobernadora María Eugenia Vidal ha dicho que el IPS está en cero y que por eso es necesario armonizar, es decir adherir a la ley nacional. Por eso nuestros sindicatos están haciendo las presentaciones para demostrar que la caja del IPS es superavitaria, que no es como dice la gobernadora”, aseguró la secretaria gremial y de jubilaciones de SUTEBA Bolívar, Liliana Díaz.

Por ese motivo, es que también los concejos deliberantes de los distintos distritos provinciales están acompañando el rechazo a la modificación del sistema previsional.

La dirigente explicó además, que la armonización no significa que vaya a desaparecer el IPS, sino que implicará modificaciones sustanciales que van a perjudicar a los actuales y a los futuros jubilados del sector. “La edad de jubilación no es la misma (que en el regimen nacional), la movilidad no es la misma, que el mejor cargo tampoco lo es, bajarían los haberes porque los jubilados no obtendrían los mismos aumentos que reciben los activos cuando hay paritarias. Nuestra caja de jubilación tiene un régimen especial”, aseguró.

Otro tema es que el régimen jubilatorio provincial permite (a docentes, policías, personal penitenciario) la jubilación a los 50 años con 25 años de servicio y si se armonizara con el régimen de ANSES se perdería ese beneficio que se ha logrado a través de los años.

En el caso de UDOCBA, confirmo Luis Rodríguez que estuvieron “averiguando tanto a través del director del IPS como en Diputados, a ver cómo se está avanzando el proyecto de adhesión. Sin embargo, el dirigente cree que “a presentación que puede llegar a tener fuerza va a ser cuando lamentablemente esto se apruebe. Es decir, se tratará de frenarlo con un amparo, porque no podemos hacer una presentación en potencial hasta que no haya una ley aprobada”.

En ese sentido, desde SUTEBA si se están haciendo presentaciones rechazando a la modificación que se prevé y en la que está trabajando un grupo de “expertos”.

No obstante, aclararon los dirigentes, “hay que tener en cuenta que esta adhesión a la Ley 27.260 deberá ser aprobada por la Legislatura provincial y que aunque se haga a través de decreto que pueda enviar el Poder Ejecutivo, tiene que ser refrendado por el legislativo, expresó Rodríguez, quien agregó: “nosotros creemos que tanto el artículo 39 como el 40 de la Constitución Provincial se lo prohíben, por lo tanto será (si se aprueba) una medida anticonstitucional”.

El argumento para concretar la armonización sería que la caja del IPS es deficitaria, cosa que los gremios desmienten. “Lo cierto es que en estos momentos es superavitario el IPS por la gran cantidad de aportantes que tiene y porque está medianamente bien administrado… creemos que la intencionalidad va por ese lado, van por la caja del IPS, como ya se ha intentado hacer en otros gobiernos”, señaló el secretario general de Udocba.

Liliana Díaz coincidió con su par, pero agregó que la intención del gobierno es privatizar la caja, como ya se hizo en otro momento con las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión, (AFJP), pero que no les pondrán el mismo nombre a la luz del mal recuerdo que implican para los argentinos. “Sí van a crear cajas en las que se estimule la tercerización del sistema previsional a partir de que quien más pueda aportar lo haga”, en detrimento del sistema de reparto, que se basa en el concepto de solidaridad.

La dirigente de SUTEBA se mostró preocupada por la falta de visibilización del tema y afirmó que, si bien los sindicatos se han estado movilizando para darle difusión, se encuentran con que ni siquiera los propios trabajadores que serán afectados por la aprobación de la ley, demuestran estar al tanto de la importancia del tema.

Por último, también se mencionó que a nivel nacional, desde Udocba se reclama el retorno del sistema de moratoria previsional que ha sido derogado por este gobierno y que benefició a millones de argentinos trabajadores a quienes sus empleadores no les hicieron los aportes por los años de servicio. “Creo que nosotros tenemos que defender el sistema de reparto y no volver a las AFJP o como les llame, que es un sistema que ya fracasó”, enfatizó Luis Rodríguez.