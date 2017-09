ROTARY CLUB

Los franceses MannoniSati y DamienBouteiller viajaron a Argentina por dos meses gracias al programa de intercambios de Rotary y tuvieron su estadía en Bolívar, en casas de las familias Felice y Cepeda. En tanto, los bolivarenses Octavio Felice y Gian Moyano proyectan sus viajes ya que próximamente partirán a Francia.

MannoniSati es un joven francés de 15 años que llegó de intercambio a Bolívar y permaneció en la ciudad por dos meses. Entre los países que eligió para hacer su viaje a través de Rotary Club estaban Argentina en primer lugar, Chile y Estados Unidos.

“Antes vivía en el sur de Francia y después me fui al norte para estar con mi familia”, contó Sati, así es como lo llamaron desde que llegó a Bolívar, en su español que, si bien tuvo clases del idioma anteriormente, en gran parte aprendió a hablarlo en este país.

Consultado sobre su estadía en Bolívar, el francés no dudó en afirmar que “la pasé muy bien porque hice muchos amigos, todo el mundo fue amigable conmigo. Francia no es como acá, es más frío y en dos meses hice más amigos acá que en Francia”.

MannoniSatirealizó su intercambio a Argentina junto con DamienBouteiller ya que, según la organización de Rotary, la idea es que viajen por dos meses dos personas de un país a otro y luego quienes los recibieron les devuelvan la visita. En el caso de Damien, volvió a Francia el 28 de agosto y su viaje coincidió con la partida de la bolivarense Valentina Martínez Barrio que viajó a ese paíspara cumplir un intercambio largo.

Sati por su parte, se despidió de Argentina el 30 de agosto y prometió volver el año próximo para visitar a sus amigos y su familia anfitriona que fue la casa de María Marta Cepeda.

Durante su permanencia en Bolívar, los franceses viajaron a San Martín de los Andes, Bariloche y Villa La Angostura. Además, los intercambistas concurrieron al colegio Cervantes donde, según Sati, fueron muy bien recibidos.

María Marta Cepeda que hospedó en su casa a los visitantes aseguró que la experiencia fue muy linda, “pasé de tener un hijo a tener cuatro y ser mamá y papá de los cuatro fue lo más hermoso que me pasó. No tuvieron discusiones, se llevaron muy bien”, dijo.

Por otro lado, los bolivarenses Octavio Felice y Gian Moyano viajarán a Francia y se hospedarán en las casas de MannoniSati y DamienBouteiller, respectivamente. Gian ya tiene fecha de su viaje, será el 20 de diciembre y Octavio resta realizar algunos trámites con su pasaporte para luego decidir cuándo viajará.

“Ya sé que la gente no va a ser muy agradable, me van a decir “hola” y listo, no van a querer ser muchos mis amigos, voy a ver muy lindos paisajes, conocer Paris que no conozco y una cultura diferente”, enumeró Gian sobre sus expectativas de viaje.

En cuanto al idioma, el joven bolivarense adelantó que al principio apelará al inglés ya que de francés tomó pocas clases.

Octavio indicó que desde hace un tiempo tiene el interés de conocer otro estilo de vida, cultura y gente, es por eso que decidió realizar un intercambiocorto en Francia.Gian agregó que si bien sus deseos estaban puestos en países como Sudáfrica e India, al conocer la noticia de su viaje, lo entusiasmó la posibilidad de visitar por primera vez Francia.