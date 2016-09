MAÑANA HABRA JORNADA NACIONAL DE LUCHA

El viernes último, Suteba Bolívar convocó a rueda de prensa para dar a conocer su posicionamiento frente tres puntos sobre los que se está trabajando desde ese sindicato: el pedido de suspensión del operativo de evaluación “Aprender 2016”, las modificaciones impuestas en las cargas de las planillas docentes y el riesgo que, entienden, se cierne sobre el futuro de las jubilaciones. En diálogo con los medios, estuvieron la secretaria general Roxana Sánchez y las dirigentes Liliana Díaz y Mara Pérez.

Respecto del dispositivo de evaluación que pretende implementar el gobierno de la provincia, el Suteba exige la suspensión y apertura de mesas de diálogo y debate en todo el país. Cuestiona una vez más la imposición de una modificación sin consulta a los docentes y además, pone en crisis la concepción que desde el Ministerio de Educación se tiene respecto de la implicancia de la evaluación.

El operativo se implementaría en octubre de este año, pero los docentes piden su suspensión, teniendo en cuenta que se considera que no se respeta lo que señalan la Ley Nacional y la Ley Provincial de Educación, que hablan de la conformación de un consejo de evaluación con la participación de diferentes sectores y principalmente la participación de los docentes. “En la construcción de este dispositivo de evaluación, los docentes no fuimos sujetos activos de su formación. Nosotros consideramos que si se pretende un cambio, una transformación, o mejorar la calidad de la educación, los docentes debemos ser sujetos activos, por eso queremos la suspensión de este operativo nacional”, precisó Mara Pérez.

Desde el sindicato de docentes, “consideramos que estas evaluaciones estandarizadas, tienen como principal objetivo establecer rankings, para definir cuáles son las mejores escuelas y cuáles son las peores. Vemos además, que se pretende observar el comportamiento de los chicos respecto de parámetros que fueron determinados en una oficina del Ministerio y no por docentes. Por eso vemos que los estudiantes de primaria y de secundario que van a ser sometidos a estas pruebas se los considera objeto de estudio”.

No obstante, el sindicato, no está en contra de la evaluación, a la que se considera parte del proceso de aprendizaje. “Para nosotros, señaló Pérez, la evaluación debe ser permanente, participativa, sistemática, integral, formativa y no punitiva. No acordamos con la evaluación estandarizada que pretende culpabilizar a los chicos por los aprendizajes no logrados, o a las escuelas y docentes, por lo que no se logró”.

Además, se sabe que este tipo de evaluaciones no ha mejorado la calidad educativa, “por eso consideramos muy importante comenzar a debatir un sistema de evaluación democrático, que atienda a los procesos, que tenga en cuenta los contextos y las condiciones de vida de quienes aprenden y de los docentes”.

Para exigir esta suspensión, Suteba está llevando adelante acciones distritales y provinciales para concientizar respecto de lo que implica el operativo 2016.

Daniela Roldán

Las jubilaciones “en riesgo”

Otro de los puntos que preocupan a Suteba, se relaciona con la Ley 27260/2016, del Gobierno Nacional, que le ha dado a las provincias entre 140 días y 4 años para que implementen el programa de “reparación histórica” y que implica el traspaso del IPS (Instituto de Previsión Social) a la Anses (Administración Nacional de Seguridad Social).

“Esto genera muchísima preocupación por el futuro previsional de los docentes, jubilados y por jubilarse. Además, la edad jubilatoria se modificaría y, si bien eso no está en claro, ya estamos alertas en relación a esta temática. Consideramos en riesgo la caja del IPS y por eso hacemos una campaña donde decimos no al desfinanciamiento del sistema previsional, no al ajuste por medio de la “armonización” de los sistemas previsionales”, sostuvo Liliana Díaz.

En tal sentido, desde SUTEBA y CTERA rechazan “enérgicamente este nuevo ataque a los jubilados/as, pensionados/as y a todos los trabajadores/as de nuestro país. Los trabajadores y trabajadoras de la Educación no vamos a renunciar a nuestros derechos previsionales ni tampoco a la defensa de un sistema previsional de reparto, público y solidario (www.suteba.org.ar).

Frente Gremial: jornada provincial de lucha

Mañana se llevarán adelante acciones distritales y regionales en el marco del Frente Gremial Docente. Se pide reapertura de paritarias y las capacitaciones y las jornadas institucionales que no se están realizando.

También se exige la regularización de la deuda salarial docente, la demanda urgente del pago de los programas socioeducativos.

Denuncian complicaciones innecesarias

en la carga del contralor

Ante una comunicación de la Dirección Provincial de Gestión Educativa de la DGCyE, a las Jefaturas y las SAD donde se informa que a partir de septiembre los contralores deberán ser modificados utilizando el cuil-cuit en lugar del DNI o libreta Cívica, Suteba puso su objeción. Al respecto, se refirió la secretaria general de ese sindicato de Bolívar, Roxana Sánchez.

“Nosotros entendemos que puede haber problemas si un director o un secretario se llegar a equivocar al poner el número de documento, allí donde están cargados los datos de los docentes, puede ocasionar que el docente no cobre”, expresó la dirigente.

Por ese motivo, desde SUTEBA se está haciendo una presentación, “porque es una medida que no ha sido tratada en co gestión, sino que fue tomada arbitrariamente y notificada a secretarios y directivos. No consideramos oportuno sobrecargar con este tipo de confección del contralor, que además puede traer errores y que en caso de producirse esos errores, provocarían que el docente no cobre”.

Estas presentaciones que realiza Suteba tienen que ver con que la modificación propuesta no es la primera que se toma en forma inconsulta con los docentes y gremios.

Por otro lado, tampoco de ha fundamentado el por qué y el para qué de este dato. “Y, sin terminar de resolver las situaciones de irregularidades en el cobro del salario, avanzan en modificaciones que nuevamente pondrían en riesgo el cobro salarial en tiempo y forma de los docentes de la provincia de Buenos Aires”, tal lo que se indica en la página oficial de ese sindicato.