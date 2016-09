La actriz reveló el duro momento que atravesó con su marido, el actor Fabián Mazzei. A pesar de todo, aseguró que “la idea siempre está en pie”.

Entrevistada por Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina”, Araceli González habló de su vida personal, de su marido, de sus hijos, y manifestó su deseo de tener hijos con Fabián Mazzei. “La realidad es que hace un tiempo quedé embarazada de él y lo perdí”, confesó.

En nota con La Once Diez/Radio de la Ciudad, resaltó que “es cierto que nos encantaría tener hijos, pero también hay una realidad biológica por parte mía, que estoy grande y tener un embarazo a esta edad también sería muy difícil”.

“La realidad es que hace un tiempo quedé embarazada de él y lo perdí, nadie lo sabía, y para nosotros eso fue muy fuerte. La idea siempre está en pie, me hubiese encantado tener un hijo con Fabi, lo digo con toda la boca, aunque ya como mamá estoy consolidada”, dijo.

En este sentido, re refirió a su pareja, el actor Fabián Mazzei, y subrayó que “es realmente el hombre de mi vida, ocupó un lugar muy importante. Cuando me separé de mi última pareja nunca creí que iba a rearmar una pareja, que iba a encajar con mis hijos, con mi vida, con mi familia, ya estando grande, pero hoy puedo decir que es el hombre de mi vida”, insistió.

Asimismo, relató que “supe que era el amor de mi vida cuando me dijeron que él era la persona que estaba preguntando por mi. Lo vi en dos oportunidades en mi vida, en 1996 en un casting, y después, haciendo ‘Mil Millones’, empezamos a hablar, me mandaba mails para saber cómo estaba por mi separación y no hablamos más”. “Hasta que preguntó por mí, cuando nadie lo hacía porque tenían miedo de no trabajar nunca más como actor”, rememoró.

Con respecto a sus hijos, admitió que “estoy sintiendo el nido vacío, y Fabi también. Toto (17) me llena la casa de amigos, y me emociona mucho siempre que él crezca y cuide sus vínculos. Pero ahora se fue de viaje de fin de curso y siento la casa enorme y vacía”. “Cuando mi hija se fue estuve nueve meses con una contractura, si se va Toto no sé qué voy a hacer”, reflexionó.

Consultada por “Los Ricos No Piden Permiso” y su dupla con Juan Darthes, destacó que “la pareja con Juan fue mágica, no esperábamos esta repercusión y realmente nos sorprendió a todos. Uno va haciendo lo que te van escribiendo, pero el público es el que te dice lo que le gusta y lo que no”, expuso.

Sobre su personaje, señaló que “Julia está en un momento de transición muy fuerte, que hasta yo le quiero pegar dos bifes, si yo tuviera el temperamento de Julia, no hubiese llegado a ningún lado”.

Por último, indicó que “la novela se estiró muchísimo, vamos a grabar 235 capítulos. Entonces lo que va a pasar con la historia de amor es que tiene que ir y venir hasta llegar al amor más puro que ellos se tienen”, concluyó.