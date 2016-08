El participante de Bailando por un Sueño habló del encuentro tan esperado con el Diez y aseguró que no dejará el certamen. “Mi papá respeta mi trabajo”, dijo el napolitano.

Diego Maradona Jr. estuvo en Showmatch y se refirió al reencuentro con Diego Armando Maradona, su padre, tras casi 30 años de conflictos y cruces mediáticos.

El Diez finalmente dio el brazo a torcer y decidió aceptar a su hijo mayor, Diego Jr., con quien se fundió en un abrazo histórico. El astro del fútbol le aseguró a la prensa que está “re contento”.

Este lunes, el napolitano, acompañado por su mujer Nunzia, estuvo en el piso del Bailando y habló con Marcelo Tinelli sobre el esperado encuentro.

“La cosa mas linda es verlo feliz a él. Verlo contento. Verlo bien, con una luz en el alma. Con esa fuerza que siempre tuvo” comenzó diciendo Diego Jr. Y agregó: “No me canso de abrazarlo, de mirarlo, de ver si hace lo que hago yo”.

“Todo el mundo habla siempre mal. Todo el mundo trata de mostrar el peor lado de mi padre y yo lo voy a defender. Yo en estos cinco días perdí la noción del tiempo. Quiero decir al mundo, a este país, que tengo un padre increíble. Del modo que me recibió… lo más lindo es verlo feliz, disfrutando la vida. Porque él pasó momentos difíciles de la vida. Me encontré con una persona perfecta. Lo disfrutamos. En algunos momentos de la vida te das cuenta de que hay una magia en el aire, que es difícil de explicar. Pasaron muchos años, muchas cosas… pero con un abrazo se borraron muchas cosas que pasaron“, manifestó el joven de 29 años.

Con una felicidad que invadió el estudio, dijo: “Estoy muy agradecido a la vida y a Dios, que me está dando la alegría de mi vida. Nunca bajé los brazos. Siempre fui para adelante, sin escuchar muchas cosas, sólo el corazón. Porque hay cosas en la vida que no se eligen, se sienten. En estos días yo me olvidé del mundo“, expresó.

“Ya me olvidé de todo lo que pasó antes. Yo estoy soñando el futuro ahora. Fue un abrazo, simple, inexplicable. Es inexplicable porque los sentimientos no se pueden explicar”, agregó.

Al preguntarle si era verdad que Diego le había pedido renunciar alBailando y que lo acompañe a Dubai, aclaró: “Lo desmiento. Es muy respetuoso. Me dijo que yo tenía mi trabajo (Showmatch) y que cuando terminara fuera a verlo. Me dijo que somos una familia de bailarines y que tengo que poner todo“.

Sobre cómo tomó el encuentro Cristiana Sinagra, Diego Jr. contó: “Mi vieja estaba feliz. Ella me dice que este es mi tiempo de disfrutar lo que no tuve en 30 años. Me dijo que abrace a mi padre, que esté con él y lo disfrute“.

Respecto al pedido de disculpas de Gianinna Maradona, Dieguito explicó: “Fue totalmenteinesperado. Somos humanos. Ella se puede equivocar como me equivoco yo”.

Consultado sobre su reencuentro con Jana, con quien había estado distanciado, dijo: “Con un abrazo ya está. Somos hermanos. La fuerza del amor fue más fuerte que todo lo que habíamos vivido”.

También tuvo palabras de agradecimiento para Rocío Oliva, actual pareja del Diez. “Rocío lo cuida mucho (a Diego), y a mi esposa y a mí nos abrieron las puertas de su casa con abrazos”, remarcó.

Por último, el napolitano expresó: “Yo estos días no lloré porque ya lloré mucho… ahora tengo que transformar la emoción en risa, besos y abrazos. Estoy en un momento muy lindo de mi vida”.

“Yo a él estoy tratando de darle mi corazón”, explicó y finalizó: “Estoy muy agradecido a la vida, siempre lo fui, pero hoy más. Él hizo una cosa de mucho coraje después de muchos años, pero yo nunca bajé los brazos”.