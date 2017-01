'¿Por qué decidiste llamarte Fátima?', fue la inocente pregunta de Nico Peralta que descolocó por completo a la imitadora. "Nunca nadie me lo consultó, no es mi verdadero nombre es cierto... no quiero decir cómo me llamo. Siento que se va a perder la magia", respondió.

Después de mucha insistencia, el periodista logró que le revelara a PRONTO su identidad: "Fátima es un nombre artístico que me lo eligió Norberto porque es devoto de la virgen. En realidad el mío es muy lindo y hay varias artistas que se llaman igual pero nunca lo conté públicamente por protección: me llamo María Eugenia".

"Hasta hoy, nunca lo había dicho. No lo saben ni mis compañeros, sólo los que habían comenzado conmigo. Es lindo pero no es muy comercial. Me gusta más Fátima porque tiene más personalidad y como es el nombre de una virgen, me da fuerza y protección".