A fines del año pasado, Gael García Bernal protagonizó una película nacional titulada Eva no duerme. Este semestre, el recién premiado por su papel en Neruda, dirigirá, protagonizará y producirá una serie de Fox en el sur argentino.

Aquí en la tierra, como se llamará la miniserie de 8 capítulos de una hora, cruzará las historias de dos jóvenes de diferentes clases sociales. La trama tocará temas relacionados con la política mexicana. Gael y su equipo también grabaran en Ciudad de México y Canadá.

Otros que grabaron en el sur fueron Leonardo DiCaprio y Tom Hardy. En 2015, las superstars arribaron para el rodaje de El renacido, de Alejandro Iñárritu. El protagonista de Titanic no se hizo ver, pero la sorpresa la dio Hardy, que paseó lo más campante por el barrio de San Telmo. Alguien que lo reconoció le sacó una foto y la subió a Twitter. Obviamente, se hizo viral.

Otro que anduvo suelto por Buenos Aires fue Ashton Kutcher. El actor de That '70s Show y Two and a half men vino al país a comienzos del año pasado a presentar su serie de Netflix The Ranch. También se hicieron virales algunas fotografías que se tomó con fans que lo interceptaron en la calle.

Uno de las apariciones más cómicas la dio John Travolta, que fue descubierto sorprendentemente en una panadería de Castelar mientras compraba medialunas.

Y los que, practicamente, recién se las tomaron fueron Al Pacino, Gerard Depardieu y John Malkovich. Los tres reconocidos actores vinieron a dar charlas privadas.