"Si ella quiere plata, que llame o venga a mi casa. Que deje de hacer estas payasadas y de la cara. Por mí, que haga su vida pero lo que dice es mentira. Me da mucha pena esto, bah... toda su vida me da pena", declaró con una mezcla de enojo y resignación.

Marcelo es hijo adoptivo de Nélida y Hugo Süller y actualmente es el responsable de atender a su padre, quien se encuentra muy enfermo. "Él lo cambia a mi marido por las noches, lo cuida más que nadie. Que no lo toquen a Marcelo porque lo queremos y ya estamos cansados de Silvia", confesó la madre.

"Yo no la zamarreé, jamás se la tocó. Ella ha venido a gritarnos de todo, habló mal de los hijos... de todos. Yo tuve una infancia perfecta, nos llevábamos bárbaro entre todos pero cuando salieron en la televisión a contar todos los trapitos, se acabó".

Historia sin fin

Tras la visita de Silvia a la mesa de Mirtha el fin de semana, se desató una nueva contienda en el seno de esta mediática familia. La rubia aseguró que su hermano ejerció violencia 'física y psicológica' contra ella y lo acusó de tener 'como rehenes' a los padres de ambos. Sin embargo, tanto Nélida como Hugo y también Marcelo la han desmentido rotundamente.

"Ella dice que me hizo o me va a hacer una denuncia penal, espero que muestre las pruebas. Me asombra todo esto porque nunca pasó", dijo y cerró: "Sinceramente, me da lástima".