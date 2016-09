La cantante habló sobre la inseguridad y opinó sin tapujos sobre el tema más candente del momento.

Este martes, María Marta Serra Lima se sumó al debate por la inseguridad y, desde un móvil brindado para Intrusos, la cantante dijo estar a favor de la pena capital.

"Yo digo lo que dice todo el mundo en un taxi, en la calle, en un supermercado, en todos lados: estoy indignada con todo lo que pasa", arrancó María Martha.

"Me me da una tristeza horrible pensar que el en este momento el negocio más grande es hacer cárceles. Es el negocio del silgo. Porque si van a ir presas las personas que están siendo juzgadas, las cárceles no van a alcanzar. También por eso soy amiga de la pena de muerte".

"No es solamente porque no hay lugar, sino porque realmente están manteniendo a una persona, y ¡carísimo! Me encanta que los presos tengan mejoras, que se diviertan, que los haga ejercicios, que tomen aire. Pero una persona que mata con violencia, y que admite que lo hizo, tiene que morir. Porque sobra".

"Para mí, es la 'Ley del Talión'. Y si matás, tenés que morir. Una vez lo dijo Susana. No es un asalto: es una muerte, ¡por Dios! Me da bronca que pase eso, se mueren argentinos, se destrozan familias...", concluyó María Martha Serra Lima.