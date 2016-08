Luego de que se conociera la noticia sobre la lesión de una de las figuras del certamen, un polémico participante anunció que se baja del concurso.

Accidentado lunes para ShowMatch y algunas de sus figuras más destacadas. Luego de que en Este es el Show se anunciara la lesión de Ernestina País y la posibilidad de que la morocha y su pareja queden fuera del Bailando, otro de los famosos del certamen sorprendió con la decisión de bajarse del concurso.

Hablamos de Martín Liberman, quien a través de su cuenta de Twitter, comunicó que "Hemos tomado la decisión con el equipo de NO seguir en Showmatch. A las 19 en @canal26noticias les cuento los motivos. Triste pero necesario", escribió.

Luego, el colorado se explayó en su programa de televisión: "Hoy al mediodía le mande un mensaje a Marcelo y le conté que tomé la decisión de dejar el programa. Nosotros junto a mi mujer fuimos convocados por el y por eso se lo comunique. Lo resolví anoche cuando volví de Uruguay. A mí me gusta sentirme cómodo y bien tratado y últimamente no me sentía así", relató.

"Fuimos víctimas de una escalada violenta y termine dando una imagen que no es la mía. Por el programa dejé de ir a la Copa América, los Juegos Olímpicos y mis vacaciones, di todo por el programa", finalizó.

Recordemos que el periodista deportivo se había cruzado varias veces con Ángel De Brito, miembro del jurado, con quien se dijeron de todo en repetidas ocasiones. Uno menos.