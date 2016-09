La capocómica pasó por Este es el Show y recordó cuando estuvo presa en Paraguay. Mirá lo que dijo!

A finales de 2015 Moria estuvo presa en Paraguay por el robo de las joyas y este viernes, de visita en Este es el Show, la actriz brindó nuevos detalles de ese episodio.

"Yo no había hecho nada. Si vos no hiciste nada y tenés tu verdad, estás tranquila. Estuve 9 días, me quería quedar más. Salí el 23 de diciembre. Quería quedarme para las fiestas porque las chicas estaban enloquecidas conmigo", arrancó a contar.

"Yo no estuve en una cárcel. No estuve en una celda, eso es un correccional, que tiene una mística religiosa. Ibas caminando y había vírgenes, un convento, la iglesia. Había un patio hermoso. Las chicas están todo el día afuera y hacen distintas actividades", continuó relatando.

"No me agarró ataque de pánico ni nada. Yo sabía que ellos me querían ver presa. Les di el gusto, porque quería poder volver a viajar por el mundo", agregó Moria.