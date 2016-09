La periodista se desdijo a través de las redes sociales de los dichos disparados en 2015 durante su visita al programa de Mirtha Legrand y en el de Mariana Fabbiani, "El Diario de Mariana".

"Yo creo que Rial no hace periodismo, hace extorsión. Tengo testigos. A mí no me extorsionó, a mi exmarido sí, y a su familia también", fue la frase de Nancy con la que Jorge Rial se valió para entablarle juicio a la periodista.

Luego que el entuerto llegara a la Justicia, Pazos tuvo que desdecirse esgrimiendo disculpas públicas con mensajes en Twitter, Facebook y en su programa de radio Ruleta Rusa.

"Acuerdo y retractación. Acordé con el Sr. Jorge Rial retractarme públicamente de mis dichos sobre su persona. Me retracto de haber calificado en reiteradas ocasiones al Sr. Jorge Rial de 'extorsionador'. Manifiesto, además, que tal calificación no le resulta aplicable, y dejo a salvo así su nombre y honor. Nancy Pazos", escribió.

¿Asunto resuelto?