La modelo se suma al certamen conducido por Marcelo Tinelli y espera que a pesar de sus diferencias, la jurado sea objetiva en sus devoluciones.

Nicole Naumann le dijo "sí" a Ideas del Sur y se mete de cabeza al Balando para, en pocos días, arrancar con el ritmo de Bachata.

Pero las modelos están peleadas desde hace años y este jueves, en Los Ángeles de la Mañana,la blonda Nicole explicó lo sucedido entre ambas.

"Lo único que pasó en la época que hacíamos más pasarela, fue que yo empecé a pedir que traten de ponerla del otro lado porque la situación de la pelea por el final no me gustaba", arrancó a contar.

Luego, le preguntaron si ella "metía codazo": "No, yo no estoy para eso; dije que la pongan del otro lado porque no tenía ganas de exponerme a eso en la pasarela".

En este marco, contó cómo imagina el encuentro con su colega: "Será factor sorpresa para todos. En realidad nunca tuvimos una pelea cara a cara, pero calculo que será objetiva".

"Podría ser una posibilidad para hablar con ella y arreglar las cosas. La última vez que nos vimos fue en la gala de Alpi. Estuvimos en la misma mesa, pero no dialogamos. Ella llegó más tarde y yo al toque me fui. Nos saludamos, pero había un show y ella estaba sentada en la otra punta. El trato fue cordial", agregó luego.