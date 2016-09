La tercera en discordia entre Amalia Granata y Leonardo Squarzon visitó Infama y realizó una grave revelación en relación al empresario. "Era la secretaria de un spa de Palermo", aseguró.

ula Linda reavivó la llama de la polémica en la historia de infidelidad que también tiene como protagonistas a Amalia Granata y Leonardo Squarzon. En su visita a Infama, después de contar los detalles de un trágico hecho que marcó su vida, la mujer volvió sobre el tema que la instaló en el centro de la escena en los últimos días y aseguró que Squarzon "dejó embarazada a otra chica e hizo interrumpir su embarazo".

Consultada sobre por qué el empresario decidió continuar su relación con Granata, Paula habló de los presuntos miedos por parte de él hacia ella, para después lanzar la bomba.

"Me acuerdo de algo que me contó Greta Rodríguez, que hoy me lo confirmaron, y es que Leo dejó embarazada a otra chica e hizo interrumpir su embarazo", aseguró, al tiempo que dijo no tener miedo de que la periodista la desmienta. "Estoy segura de lo que digo", expresó.

Respecto de esta supuesta joven, Paula Linda detalló que se trata de una "secretaria de un spa de Palermo, donde va Greta Rodríguez y también iba Leo Squarzon. Esta chica estaba re enamorada. Fue antes de salir conmigo y antes de Amalia".

Previo a todo esto, Paula conmovió a todos con el relato de un hecho que marcó su vida: un accidente automovilístico sucedido en 1993 y en el que perdieron la vida dos de sus hermanas.