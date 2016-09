La actriz y productora presentó el divorcio este lunes citando “diferencias irreconciliables” con el astro de Hollywood. Ella pidió la custodia de sus seis hijos.

No nos reponemos de la separación de Adrián Suar y Griselda Siciliani que la vida nos sorprende con la ruptura de Angelina Jolie y Brad Pitt tras 12 años de relación y seis hijos en común.

Según informó TMZ, Angelina presentó el divorcio este lunes citando “diferencias irreconciliables”.

A pesar de los constantes rumores de ruptura que ha habido desde hace meses, trascendió, por los papeles legales presentados por Jolie, que los astros de Hollywood estarían separados desde el 15 de septiembre de este año.

De acuerdo al sitio, la actriz y directora pidió la custodia de sus seis hijos (Shiloh de 10, Knox yVivienne de 8, Maddox de 15, Pax de 12 y Zahara de 11 años) y un permiso para el actor para visitarlos. Tampoco quiere que Brad le pase una pensión alimentaria.

Una fuente cercana a la ahora ex pareja, contó a The Sun que “Angelina es muy infeliz con su matrimonio y estaba considerando separarse de Brad (…) Han estado discutiendo mucho sobre su futuro y el de sus hijos”.

La fuente también aseguró que “pasaron por mucho e intentaron manejarlo y mantener las apariencias, pero Brad piens que ahora es diferente

De momento, la ahora ex pareja no se había mostrado junta desde la premiere de su película “By the Sea“, filmada en Malta.

La productora de 41 años ha estado enfocada en el trabajo humanitario, mientras que el actor de 52, se encuentra ocupado armando un resort en Croacia.

La pareja más sexy estaba junta desde 2004 y se casó en agosto de 2014.