Tras regresar a la radio, la ex del condcutor de Intrusos dio una entrevista en la que habló de todo. “Rial tiene un poder muy importante, es difícil luchar contra eso”, aseguró. Acercamiento con una de sus hijas, y fin del odio.

Luego de su retorno a las redes sociales para anunciar que nuevamente estaba haciendo radio en el programa Reinas, princesas y algo más en en FM 97.7, Silvia D’Auro rompió el silencio y, en una entrevista con TN Show, habló de su pasado junto a Jorge Rial.

Con la distancia como filtro de lo que fue un divorcio escandaloso, la productora contó cómo fue llevar el mote de mala madre con el que se la catalogó. “Prefirieron quedarse con una sola campana y no pensar. Rial tiene un poder muy importante, es difícil luchar contra eso. Hoy la verdad no me interesa lo que digan. Me casé enamorada de Jorge. Dicen que el amor es ciego… un día me desenamoré“.

Silvia hizo su análisis de lo que vivió junto a conductor de Intrusos. “Nos equivocamos los dos. Yo hacía mucho por la familia. Mi vida giraba en torno a él y mis hijas Morena y Rocío. No me arrepiento de nada. Todo lo que viví me tiene que haber servido para algo”, reflexionó.

A su vez, y tras reconocer que tuvo un acercamiento con una de sus hijas (prefirió no decir si fue con Morena o con Rocío), contó que con el periodista no tiene diálogo. “Yo no hablo con Jorge ahora. Una vez lo llamé, cuando fue el lío de Morena con Loly en un boliche, le dije qué estaba pasando con la nena, no lo llamé para hablar del divorcio. Me insultó, me colgó y se comunicó con su abogado“.

Para terminar, y consultada por TN Show sobre si había algo de que que se arrepentía en cuanto a la relación con Rial, D’Auro contestó con sinceridad. “Me arrepiento de no haber leído la letra chica. Confié en todo lo que él hacía y decía. Decía que era la mejor en todo y de repente me convertí en el demonio. El amor y el odio están en la misma línea. Pero yo no lo odio. Ya lo perdoné“.