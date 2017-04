La vida de El Polaco y de Silvina Luna se maneja entre la felicidad total por su compromiso, y la tristeza de lo que sucede con el músico, quien no puede ver a su hija menor, ya que Valeria Aquino no lo deja. Ante esto, la novia del cantante de cumbia habló con Infama y salió a bancar a su pareja de las acusaciones de su ex: “Este fin de semana tuvo once shows o sea que estuvo trabajando muchísimo. En este momento si bien estamos contentos por lo del compromiso, también estoy acompañándolo porque él está pasando un momento durísimo porque no puede ver a su hija ya que tiene una restricción”.

“Muere por estar con ella, por cuidarla y mimarla. Hay muchas mentiras que ojalá se aclaren pronto. Uno puede decir un montón de cosas en la televisión, pero después la justicia determinará qué es verdad y qué no. Él es incapaz de levantarle la mano a alguien”, agregó Silvina.

Por otro lado, la modelo se refirió al costado más alegre de su vida, que es su compromiso con El Polaco: “Estamos pasando por un momento muy lindo y es una forma de estar comprometidos con esta relación, lo importante es que estamos felices, que estamos bien. Tenemos una fecha estimativa del casamiento para marzo del año que viene”. Además, Silvina reveló algunos detalles de la propuesta: “Casi lo echan de un hotel de Las Vegas porque estaba arrodillado para pedirme casamiento, pero después entendieron cuál era la situación y lo dejaron”.

Por último, sobre si tiene ganas de tener un hijo, Silvina aseguró: “No ahora, tenemos un montón de cosas, el teatro, el Bailando. Pero en algún momento me gustaría que él sea el papá de mis hijos”.