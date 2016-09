La diva se refirió a sus polémicos dichos y reafirmó sus pensamientos sobre la legítima defensa frente la inseguridad.

Susana Giménez se refirió a sus polémicas declaraciones sobre la inseguridad y la legítima defensa, poniendo de ejemplo el caso del cirujano que mató a un delincuente en la puerta de su casa en Loma Hermosa. “Un tipo al que asaltaron diez veces cómo no va a tener un arma”, opinó la diva.

“¿Qué sentís cuando se plantea la legítima defensa, la portación de armas ante hechos de inseguridad?”, le preguntaron a Susana días atrás. “Bueno, es la única forma. ¿Qué querés? Si no la defiende la Policía, la gente se tiene que defender sola“, respondió la conductora.

Ahora, consultada por Pablo Layús sobre el tema, Susana explicó: “Mis declaraciones no fueron tales. Yo salgo de una fiesta, vestida para Fundaleu, ya había comido y tomado un vinito, y viene uno y me pregunta: ‘¿Qué opinás de que un hombre tenga un arma?’. Yo digo: ‘Bueno, si el hombre se defendió, creo que lo habían atacado siete veces, está bien’“.

“Yo soy frontal, los demás son unos hipócritas. Dicen que no, pero si le apuntan a tu hijo vamos a ver qué hacés. La gente busca controversia, la prensa, digamos. Buscan hacer sus programas”, manifestó. “La gente tiene miedo”, agregó.

Lejos de recular sobre sus dichos, agregó: “Un tipo al que asaltaron diez veces cómo no va a tener un arma. Es así. No quiero opinar de esas cosas porque se arman 28 programas con respecto a esto. Lo que pasa es que yo digo siempre la verdad, y la gente no está acostumbrada”.

Manteniendo su postura, Susana remató: “Yo creo que un tipo al que han asaltado diez veces ¿cómo no va a tener un arma?… ¡Yo tendría, no sé, una granada! ¿Entendés? Con esto se va a armar otro quilombo, pero no importa”, finalizó.