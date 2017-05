Sin mencionarlo pero haciendo alusión directa al ex Presidente argentino, Cecilia Bolocco le hizo un pase de factura interminable por su falta de compromiso en la crianza del hijo que tuvieron juntos hace ya 13 años.

"Es un niño muy profundo y sensible, sin dudas ha influido mucho el hecho de que hemos vivido los dos solos desde siempre. No le quedó otra que tener una comunicación muy estrecha conmigo", disparó en el ciclo 'Bienvenidos' del canal 13 chileno.

"Sí han habido momentos en los que he sentido esa sensación de no tener con quién desahogarme... un contrapunto. Ha sido un proceso muy solitario siempre", agregó.

Ahora que máximo está entrando en la adolescencia con sus 13 años, Cecilia reconoce que la ausencia de una figura masculina se hace aún más notoria. Y aprovechó para lanzar algunos dardos en contra de su ex, a quien pintó como un padre ausente y desinteresado. "Desde que él era muy chiquitito me encargué de llevarlo (a la Argentina) y de hacer todo lo posible para que se encontraran. No fue fácil y en los últimos años se puso aún más complejo".

A medida que avanzaba en su relato, la crítica se hizo más dura. "Hubo momentos muy tristes porque le hizo mucha falta tener un papá. Era extraño: yo lo llevaba, el encuentro era fantástico y después había espacios tremendamente largos donde no había noticias".

Y cerró: "Obviamente fui al psicólogo y lo llevé a Máximo también para poder entender todo esto".