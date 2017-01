UNA CHARLA CON JORGE CANDIA, ‘MANO DERECHA’ DE FAVIO EN LOS SETENTA

Es pequeño físicamente, tiene la vitalidad clásica de esos tipos chiquitos que se mueven y hablan como si por sus cuerpos corriera electricidad, con un fulgor de duende en la mirada cortado por alguna brizna de nostalgia. Nació en Paraguay, pero todo lo construyó en una Buenos Aires que siempre prometió cielos amplios. Especialmente, desde que a principios de los setenta se vinculó con Leonardo Favio, un nombre y un hombre que grabaría a fuego su caminar.

Jorge Rafael Candia Cappello es básicamente músico. Con dieciocho abriles y una maleta con más sueños que efectos personales desembarcó en Baires en la cornisa de los años sesenta, y a poco andar un cartel teatral en plena Corrientes en el que convocaban a un casting para Simplemente una rosa, peli protagonizada por Leonardo Favio y Erika Wallner y estrenada en 1971, lo animó ‘a ver qué onda’, deslumbrado por los neones del espectáculo argentino al que ansiaba pertenecer. “Transmitía Canal 9 en vivo, y era con invitación especial. Pero cuando entró un montón de gente me colé atrás, y mirá que soy paraguayo y era tímido”, se ríe, repantingado en el estoico sillón del hogar de su amigo Raúl ‘Archy’ Peret, un domingo en que el calor es capaz de derretir hasta el duro revestimiento antipopular de las ya tristemente célebres frases de González Fraga (bah, tanto no creo). Ya adentro de los estudios del que con los años se transformaría en “Palacio Romay”, Jorge se hizo pasar por trabajador del canal, convocó a dos chicas que estaban mirando en la puerta, a una, que resultó ser paraguaya, le mintió que trabajaba para Favio, y así fueron juntos avanzando peldaños en la marea de adláteres y curiosos que rodea a cualquier luminaria artística, hasta posicionarse cerca del actor, que obviamente tenía poder de decisión aunque aquella no era su película sino la de Emilio Vieyra. El caso es que una serie de casualidades, confusiones, cachetazos de suerte, corajeadas y urdimbres del propio Candia llevaron a nuestro muchacho a ser parte del codiciado staff de Leonardo, que a poco de preguntarle quién era y qué demonios hacía encaramado tan cerca de sus barbas, le grabó un tema en su segundo disco y lo designó asistente dentro de su equipo de producción en cine.

En Juan Moreira tuvo su primera participación, y ya para Nazareno Cruz y el lobo intervino como compositor de la banda de sonido del film.

Precisamente, el estreno de Nazareno Cruz y el lobo en el Teatro Coliseo de Bolívar a mediados de los setenta trajo a Candia por primera vez a un pueblo al que siempre regresaría, ya que aquí trabó amistad con los hermanos Raúl y Héctor Peret. En esos días hasta le realizaron una entrevista para un medio local, ¿¿sería el ‘Negro’ Merlo para estas mismas páginas??, Angelito aún lucía pañales y una selvática cabellera. Con Raúl siguió la amistad durante esa década, en Buenos Aires, donde vivían a pocas cuadras de distancia. Por eso es que el finde pasado, desafiando ese mordiente calor que ya te dije, estuvo algunas horas aquí en casa de su cumpa, con quien el lunes 23 se marchó de pesca.

La música para Nazareno la compuso junto al arreglador Pedro Pablo García Caffi, que integró el Cuarteto Zupay y dirigió hasta hace poco la orquesta del Colón. “Lo que hicimos, Adagio, es lento y va en una parte de la película, pero como lei motiv de la obra yo decidí suplantarlo por Soleado (era de Zacar, un compositor italiano)”. Sin embargo, en los títulos de la peli, “Favio puso: ‘Arreglo y Dirección: García Caffi. Música: García Caffi, y abajo, chiquitito, Colaboró: Jorge Candia’”. Hoy confiesa que esa ‘espina’ le quedó clavada, nunca le reclamó nada a Leonardo, se la ‘guardó’, como se dice. “Nos hubiéramos peleado. Él era un líder, y todo líder tiene una parte intensa, ególatra, no quiero decir autoritaria porque eso remite a los milicos. La sombra que te daba era muy fuerte. Pero yo lo disculpaba porque era geminiano, que me perdonen los geminianos...”.

En Soñar, soñar (1976), Candia no tuvo que ver con la música de la obra, pero sí cumplió labores como jefe de producción. “’Él no se ‘casaba’ con nadie, fjate que en cada película hay distintos músicos. No quería repetirse, si bien conmigo podría haber hecho otro tipo de música, variar. Igualmente, yo no lo vi ni lo veo mal a eso”, afirma este hombre en cuya carta de presentación también figura que es productor general de TV, productor de documentales y productor de promociones institucionales para TV y cine.

En esa media década dorada para ambos, Candia también proveyó a Favio de ideas para sus canciones, cuando desde principios de los setenta el artista consolidó una carrera musical con la que enriquecería aún más su romance con el pueblo, y que discográficamente había iniciado en 1968. Pero aclara que “las letras que yo hacía eran primarias, le daba importancia a la música. Él tomaba mi idea, el embrión, y lo trabajaba, le hacía una letra”. Como sea, ahí sí Favio le dio su lugar, por lo que Candia llegó a registrar varios temas en coautoría con el gran mendocino: Oh, mi Carolina; Usaría un vestido igual a vos; Si alguna vez me ves; El niño que no pudo nacer y reír; Cuando llegue la hora; Será cuestión de conversar; Mi amigo Rubén y La muy mimosa, entre muchos más.

VOLVER, CON UNA PENA EN EL CORAZÓN

Después, la dictadura impuso una brecha (¿una grieta, o ya existía desde antes de 1810?), y Leonardo, a quien Jorge dice que en el núcleo duro motejaban “el loco”, por sus constantes excentricidades y cosas ‘raras’ o infrecuentes, tuvo que irse del país. Cuando volvió, ya no era el mismo. Antes, el 20 de junio de 1973, el artista fue el animador del acto que se realizaba en Ezeiza para recibir a Perón, y que terminó en una sangrienta emboscada de la derecha peronista a la izquierda peronista, con el avión del viejo caudillo desviado a Morón en uno de los días de mayor desencanto en la historia del pueblo argentino. Candia estuvo ahí, siempre cerca de Favio, al que esperó con el auto fuera del predio donde zumbaban los disparos y las traiciones. “’Llevatelá porque hay quilombo’, me dijo. Entonces nos fuimos con Carola (la mujer del cineasta) y lo esperamos lejos de ahí, hasta que después nos lo trajeron con una moto”, relata Jorge.

En México y Colombia, donde estuvo exiliado, “era el número uno, lo adoraban. ‘Jorgito, tenés que venirte, acá está tu futuro’, me decía en cartas. Pero yo estaba recién casado, y eso fue más fuerte, no era mi momento de partir. Igualmente le mandaba temas. Íbamos a hacer un trabajo, El romance de un niño solo, y justo ahí tuvo que irse. Desde allá me pidió que siguiera trabajando, me aseguraba que cuando él pudiera volver a Buenos Aires grabaríamos el tema y haríamos la película”, rememora.

Favio regresó en los ochenta, con el proyecto de filmar Gatica. “Pero vino bajoneado, descreído, además no era lo mismo conseguir créditos del Instituto de Cine para filmar. Lo afectó mucho el exilio”, sostiene su viejo amigo. La calvicie fue también un tema que pronunció el bajón, añade nuestro muchacho. “El pelo se le cayó mucho, empezó a usar pañuelo, hizo tratamientos que fracasaron, y no podía mirarse al espejo, tenía un complejo con eso”. En esos años de reinserción al país que amaba y del que lo habían arrancado una década atrás “se le alejó mucha gente, y él mismo hizo el corte con su familia y su entorno. Antes de que muriera le escribí una carta en la que le digo que lamentaba que estando mal no contara con los amigos, sobre todo con su hermano, Zuhair Jury, y conmigo, que participamos de todo lo suyo”, refresca a la distancia temporal Candia.

Esa misiva no llegó a las manos del director de Aniceto, filtrada por el entorno, puntualmente por Chela, asistente de Leonardo durante muchos años, “que le fue muy fiel”. Chela cumplió al pie de la letra la orden de su jefe, y la orden era “no recibir nada ni a nadie”, puntualiza el viejo compinche del artista. (A Candia le devolvieron la carta.) Favio murió el 5 de noviembre de 2012, acompañado por su mujer, Carola, con la que se había casado hacía un tiempo para legarle sus cosas. Candia fue el primero en enterarse, anoticiado por ella. “El entorno siempre me reconoció, incluso en su funeral me dieron el privilegio de ir a la cabeza portando su cajón, y hoy atesoro esa foto”, expresa con un orgullo triste, porque preferiría que su compadre estuviera acá desplegando aún su vieja batería de diabluras de niño grande.

RUTA PROPIA

¿Y por fuera de Favio hiciste tus cosas?

-Después de Nazareno… hice muchas películas, por ejemplos Las esclavas y Flores robadas en los jardines de Quilmes, la que está basada en el libro de Jorge Asís. (Participó en trece films, haciendo la música, en producción, como asesor o en todos esos roles. Además de los mencionados por él en esta nota, algunos de ellos son El largo viaje de Nahuel Pan; Laurita; Los superagentes contra todos; Tobi y el libro mágico y La casa de las siete tumbas.) Me dediqué a eso. También creé cortinas para programas de televisión, una cosa interesante porque los derechos de autor ahí son bárbaros, me han servido para vivir y aún vivo de eso.

Suya son las cortinas de Hombres de ley, La barra de Dolina, Reina en colores, Cristina y sus amigos (Lemercier, no Kirchner, a ver si alguien se pone susceptible y acusa de algo terrible al bueno de Candia). Pero con Raúl Portal la cosa fue quizá más gruesa, ya que en el recordado Noti Dormi, que para la historia oficial de la televisión argentina ‘inventó’ entre 1988 y 1990 el horario de la medianoche que desde los noventa capitalizaría el huracán Tinelli, hacía música en vivo para diferentes secciones, aparecía como alumno de La escuelita y hasta salía por la calle cámara al hombro junto al productor Gastón Portal, “a hacer locuras”. Todo eso le sirvió “de mucho”, enfatiza: “tuve tres matrimonios, tres casas, y cuando me fui siempre dejé la casa y el auto. Empecé mi vida tres veces, y ahora estoy por la cuarta etapa”.

¿En qué andás?

-Voy a hacer la música para una serie de televisión de terror que se filmará en Miami. Me convocó Jorge Borda, un director argentino que se fue allá y que realizará este proyecto. El director de la serie es otro argentino, Marcos Carnevale. Con él haremos también algo aparte, la película Un amor en Oklahoma. Yanqui, con plata de allá. Carnevale y yo somos los dos únicos argentinos convocados. Me pidieron un tema en inglés como adelanto, y yo no sé nada. Entonces agarré la guitarra, la armónica y me atreví a chapurrear algo, y parece que allá casi se mueren de la risa, y lo aprobaron.

Se mueve como si una vibración interna, leve, manejara su cuerpo; habla rapidito, se ríe bastante, por momentos dan ganas de aplicarle un ‘tatequieto’, ja. Se incorpora para las fotos desde el chirriante sillón de su cumpa Raúl, cruzamos a la plaza Belgrano y allí tenemos todo lo necesario para retratarlo, en medio de un atardecer que se va con sordina. Se sienta en un banco, lo primero que le sale es observar a lo lejos, en lontananza, su mirada planea como buscando algo, y parece que su corazón viajara montado en ella. Su compinche y mentor ya no está acá abajo, donde la mugre cotidiana lo ensucia todo, pero las luces que encendió en Jorge Candia aún no se apagan.

Chino Castro

Vivir en un Museo

“El entorno de Favio siempre me reconoció”, remarca Jorge Candia (ver nota principal). Hoy, está vinculado con los hijos del cineasta, en especial con Nico Favio, el músico, a quien planea acompañar en agosto próximo en una nueva edición de nuestro festival de cine argentino “Leonardo Favio”, invitado por el creador y organizador del evento y director de Cultura, Pablo Luján Bucca, y por el propio Nico, que ya participó en la edición 2016 de la propuesta.

Junto al hijo del director de El dependiente estuvo hace un tiempo de recorrida por el Edificio Municipal Leonardo Favio, fundado en Avellaneda en 2013, donde hay una escuela de cine y un museo -abrirá en marzo- que exhibe los objetos más preciados del autor del indeleble hit popular Fuiste mía un verano. “Hay entre todo ese material una grabación, en la que Nico habla de su padre y yo estoy con él”, puntualiza Jorge, orgulloso.

Informa Página/12 en una edición de enero del corriente que los hijos de Favio donaron a la Municipalidad de Avellaneda mobiliario, libros, vestuario, escritos inéditos y cortes de su producción fílmica, que se hallaban en la última oficina del director, en Adrogué. El edificio municipal, que se llama también Leonardo Favio, se encuentra en 12 de Octubre 463. Fue inaugurado en 2013, luego de ser completamente reciclado. Allí funcionan el Instituto Municipal de Cinematografía y el área audiovisual de la Universidad de Avellaneda. “Todas estas cosas necesitaban un lugar donde estar. Qué mejor lugar que una escuela de cine. Los chicos que estudian acá seguramente tienen a mi papá arriba de todo. Y todo esto va a estar acá para que él esté vivo, entre la gente que más lo adora, que son los pibes cineastas”, decía Nico Favio.