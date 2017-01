SE PRESENTÓ EN EL FESTIVAL BOLÍVAR CUMBIA

Luego de presentarse en el Bolívar Cumbia, Adela Gauna se convenció aún más que eligió el camino correcto: dedicarse a la música. “Amo cantar y en todo momento sentí la presencia de mi viejo en el público”, destacó la mujer de sangre gitana apasionada por la cumbia y el folclore.

Ade La Gitana, nombre artístico que utiliza para cantar Adela Gauna, estalló de alegría cuando fue convocada por el director de Cultura, Pablo Bucca, para que estuviera presente en el primer festival de cumbia de la ciudad. “El día que me llamó a una reunión estaba en cama y no pude ir pero fue una mezcla de emoción y nervios muy linda. Todavía no sabía que me tocaba abrir la segunda noche del espectáculo”, contó la cantante.

La cantante atribuyó sus nervios a la diferencia de presentarse en bailes, donde se crea un ambiente familiar, o karaokes en restaurantes y pizzerías, y subirse a un escenario grande como el que se plantó el fin de semana del 14 y 15 de enero de enero en el parque las Acollaradas para el Bolívar Cumbia.

“Subir y ver tanta gente fue hermoso, me dio nervios pero bonitos y fue una emoción inmensa”, recordó sobre su primera vez en un festival.

Temas de Gilda y de Karina fueron los elegidos por Gauna para su gran debut en el que contó con la asistencia de su hija Maia que se encargó de las pistas. A su vez, Adela invitó a Roberto, su pareja, para cantar a dúo.

“Los comentarios de la gente fueron tan lindos que me parece mentira les guste tanto, es hermoso. Amo cantar y en todo momento sentí la presencia de mi viejo en el público, gracias a él estoy cantando porque fue quien me alentó desde chiquita, los que no tenemos papá sabemos que siempre andan por ahí”, sostuvo la cantante.

“Sentir la ayuda de mis hijos es lo mejor

que me puede pasar”

Con descendencia gitana Adela nació en Mendoza, vivió un tiempo en Mar del Plata y se mudó a Bolívar hace ya varios años. En su paso por el jardín se dio cuenta de lo mucho que disfruta estar arriba de un escenario, el folclore fue quien la introdujo en lo artístico pero también incursionó como bailarina en comparsas y ahora, la cumbia.

Fue parte del coro Polifónico local durante diez años, luego formó el grupo Revuelo tropical y una vez que se disolvió comenzó su carrera solista.

Desde hace cuatro o cinco años, los bailes en los clubes, las fiestas privadas y los viajes a la zona ocupan varios fines de semana de la vida de Ade con lo que a ella la apasiona: la música. “Estuve en casi todos los pueblos alrededor de Bolívar, Henderson, Daireaux, Pehuajó, Espigas, Villa Sanz y Mones Cazón”, enumeró.

Además, La Gitana tuvo oportunidades de cantar en Mar del Plata y Córdoba, en la plaza de Villa Cura Brochero. Al respecto comentó que “fue una experiencia hermosísima, había ido con un grupo scouts, me invitaron a cantar en la plaza, conocí mucha gente y me aplaudieron personas que no había visto nunca. Eso fue muy bonito y emocionante, más porque mi papá era cordobés, fue algo maravilloso que no olvido más”.

Las próximas fechas previstas en la agenda de Adela tienen que ver con cumpleaños y fiestas privadas, 15413549 es el teléfono para contratar su presencia.

En los planes de la cantante también está grabar un disco ya que es un pedido que tuvo de amigos y familiares. Cuestiones como conseguir las pistas para poder cantar hacen que el proyecto sea costoso, sin embargo la idea está fija para poder concretarla.

“Tin Acevedo es un amigo que me ayudó a grabar un demo de tres temas, fue una ayuda muy grande porque así pude mostrarlo a donde fui”, contó Adela que busca sobre todo temas de Gilda para cantar, no sólo porque la admira sino que además tiene su mismo registro de voz.

En cuanto a la composición, Ade tiene algunas letras escritas pero ante la falta de músicos que la acompañen se dificulta la parte musical.

Madre de Diego, Damian y Maia Peris, La Gitana reconoce el apoyo constante de su familia para poder cantar y dedicarse a la música. “Sentir la ayuda de mis hijos es lo mejor que me puede pasar”, afirmó la cantante que se siente muy cómoda en la animación y busca en todo momento el diálogo con su público.

Asimismo, Adela se definió como payaso, actividad que practica desde chica, y una de las cosas que más disfruta al bajarse de un escenario son los saludos de los niños que le piden su autógrafo o una foto. “Lo importante es estar bien, hacer lo que a uno le gusta y disfrutarlo con el corazón”, dijo por último Ade.