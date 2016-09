FRANCHIE, GUITARRISTA DE MANCHA DE ROLANDO, A HORAS DEL SHOW LOCAL DE LA BANDA

Ser músico y vivir de su gran pasión, seguir en la banda en la que se inició cuando adolescente y haber cimentado un camino de veinticinco años de canciones inoxidables del rock argentino, es algo que Francisco José ‘Franchie’ Barreiro, viola fundadora de Mancha de Rolando, agradece a diario. Aquí, también habla del apego del grupo al rock clásico, por encima de las vueltas de tuerca que le buscan a cada nuevo material: “A esta altura, abordemos el género que abordemos, hacemos todo con una cosa característica”.

Mancha de Rolando se presentará este viernes en La Vizcaína, a las 23.55 horas. Las entradas tienen un costo de 120 pesos anticipadas en el boliche y Lagash, en puerta el valor será de 150. Antes de este compromiso que es esperado en la ciudad y la zona por cientos de pibes y no tanto que ansían quedar ‘manchados’, Franchie dialogó telefónicamente con este diario.

Estuvieron por tocar acá hace unos años y no se dio; por fin se concreta ahora la chance de verlos…

-Justo hablábamos con Simón (Campos Di Julio), dueño de La Vizcaína, de que estuvo por darse ir allá, pero la verdad que nosotros nunca estuvimos enterados de eso, no sabemos bien qué pasó en la mitad, pero se frustró. Por suerte ahora todo está encaminado para que sea una fiesta. Vamos a presentar el disco Venceremos, estamos muy contentos con poder ir a tocar los temas nuevos más los clásicos de siempre.

Quizá la prioridad sea el material de Venceremos, pero a esta altura, con veinticinco años y muchísimos éxitos, seguramente hay canciones que no pueden faltar en ningún show.

-La verdad que es una suerte eso, lo tomamos como una bendición te diría. A veces hasta se nos complica armar la lista de temas porque queremos poner todos los que tenemos ganas de tocar y todos los que nos pide la gente, y se nos hace una lista muy larga. Pero es una bendición y una alegría darnos cuenta después de tanto tiempo de todos los discos que sacamos y todos los temas que sonaron. Es gratificante que eso le pase a una banda.

¿Qué hay en Venceremos?

-Ya a esta altura, aborde el género que aborde, ya sea un reggae o una balada, la banda hace todo con una cosa característica. Pero por supuesto siempre dentro del esquema rock: dos guitarras, bajo, batería, voz y coros. Nos gusta ese sonido de banda de rock, estamos muy cómodos en ese lugar. Y esto sigue la misma línea, no hay ninguna intención de sonar diferente. Son temas nuevos, a los que les buscamos una vuelta de rosca pero siempre con esa impronta que te digo, guitarras con personalidad, la batería muy presente, un Hammond si metemos teclas y la voz de Manu que es muy característica, una voz de cantante de rock.

“EN VIVO SOMOS COMO LOS RAMONES”

Supongo que en el vivo también buscan por ese lado: un show power, energético, con temas potentes y algunas baladas, que también siempre están presentes en todo recital de rock que se precie de tal.

-Claro, claro, sí. En los shows en vivo nos gusta divertirnos, somos como Los Ramones, nos gusta tocar un tema atrás del otro y estar ahí con el agite de la gente, disfrutarlo de la misma manera que alguien que nos esté viendo.

“HOY, PARECIERA QUE A LA MÚSICA SOLA LE FALTARA ALGO”

En veinticinco años de historia habrán alcanzado e incluso superado los sueños que tenían. ¿A qué aspiran hoy?

-La verdad que el mundo de la música es tan lindo, que siempre tenés la sensación de que te quedan cosas por contar, cosas por tocar, temas por hacer y discos por crear. Ahora nos gusta mucho lo audiovisual, nos gusta hacer los discos con una especie de película que funcione como un guión que una todos los temas. Ya estamos acostumbrados a escuchar música por youtube, el desarrollo tecnológico trajo grandes cambios, y pareciera que a la música sola le faltara algo. Entonces pensamos que está bueno proveerle a lo nuestro una especie de viaje, que permita concatenar todos los videos. Hacer esa especie de película se transforma en una cosa muy divertida; te vas metiendo en otros rubros y está buenísimo.

“CUANDO UN MÚSICO GRABA UN DISCO, AUTOMÁTICAMENTE CRECE”

Junto a Manu Quieto estás en Mancha desde el origen del proyecto, en el ´91 en Avellaneda. ¿Qué sentís cuando mirás atrás y ves que has sido y sos el guitarrista de una de las bandas más grandes del rock argentino?

-Te digo que todos los días agradezco ser músico, vivir de la música, estar en la banda en la que me inicié en mi adolescencia. Sinceramente soy un agradecido de todo esto que pasó con la banda, de haber podido desarrollarme y crecer grabando discos, porque cuando el músico graba un disco crece automáticamente por el mero hecho de estar ahí. Somos fanáticos de tocar, de ensayar, de hacer discos, es un placer enorme para nosotros ser parte de esta banda, y en lo personal, estar donde estoy y tocar la guitarra es algo que agradezco todos los días.

Chino Castro





“Ya no alcanza con hacer un buen tema, hay que saber sonar”

¿Cómo ves el panorama del rock argentino?

-Hay muy buenas bandas, muchas y muy buenas, con cantantes terribles. A veces voy caminando por Avellaneda (su pueblo) y escucho alguna banda en una plaza, me acerco y descubro que el cantante es groso, o el baterista, o el sonido que tienen es buenísimo. Se ha crecido mucho en ese aspecto, ya hoy ves más bandas buenas que malas. Hay mucha información, que la gente usa para desarrollarse, y se nota. Hay un nivel increíble, que te llena de ganas de seguir aprendiendo. Con el tiempo te cuesta cada vez más encontrar bandas que hagan la diferencia, es como que los clásicos ya coparon toda tu discoteca. Pero igual hay muchas. Afuera hay una americana que se llama Backberry Smoke, onda Black Crowes, ese estilo que nos gusta mucho a nosotros. Me gusta mucho ver las guitarras que usan, el equipamiento. Hoy el músico está muy empapado sobre cómo sonar. Antes hacías un buen tema quizá, pero nadie sabía bien cómo sonar, no había mucha información, no podías comparar mucho. Ahora hay muchos más elementos disponibles.

“CERATI SÍ O SÍ HACE QUE TE ELEVES”

Y a la par del desarrollo tecnológico y fundamentalmente comunicacional, en Argentina hubo una buena escuela. Ya no están Spinetta, Pappo, Prodan, Abuelo, Moura, Cerati, pero dejaron un legado riquísimo que también explica por qué hay tantas bandas que suenan bien, que tienen lindas propuestas.

-Sí, es tal cual. Cerati sí o sí hace que te eleves, porque más allá de tocar bien el instrumento, sonaba bien, era un capo, y te desafía a eso. Hoy ya no alcanza con componer un buen tema, tenés que saber de sonido, de luces, de pantallas, de qué cosas usar para sonar lo mejor posible. Antes hacías un buen tema, ensayabas y tocabas, más o menos la banda sonaba. Pero imagináte que todo eso se potenció, se bifurcó para todos lados y la verdad que está buenísimo, hay un montón de información para poder llevar el espectáculo a otro nivel.