EL BOLIVARENSE SE PRESENTÓ EN LAS PUERTAS, DE CANAL 13

El bolivarense Agustín Lopardo se presentó el martes pasado en el programa Las Puertas que conduce Guido Kaczka y fue uno de los ganadores del concurso “El lindo”.

Las Puertas es un programa que se emite diariamente por canal 13 y propone que las personas intervengan con la particularidad de que algunos puedan conseguir trabajo. Para ello, se evalúan distintos aspectos personales de los participantes como las habilidades físicas, la belleza o el parecido a algún famoso.

Gracias a una amiga que lo anotó para participar de la puerta de la que salieran “los lindos”, Agustín Lopardo asistió el martes pasado al estudio de canal 13 y participó del concurso. Con cierta timidez al presentarse, el joven dijo que es de Bolívar, se dedica a la peluquería y también trabaja en un gimnasio.

Guido Kaczka tuvo cierta empatía con el bolivarense, destacó su sonrisa y su parecido con el cantante Chayanne, mientras que Agustín sumaba puntos para ser elegido ganador del concurso.

Una vez que presentaron a los demás participantes que fueron hombres y mujeres de diferentes edades, un grupo de producción del ciclo televisivo dio a conocer a los ganadores y en primer lugar nombraron a Agustín, quien se llevó un tablet como premio.

“Al programa fui de cara rota, porque me anotó una amiga, un productor me llamó y no sabía qué hacer pero después me decidí y fui. Al principio tuve mucha vergüenza por eso no le había comentado a mucha gente en Bolívar, sólo a un amigo y a mi familia”, contó Lopardo sobre su experiencia en la tele.

Agustín tuvo su primer acercamiento al teatro en Bolívar cuando tenía 22 años, cursó talleres en Artecón y El Mangrullo y, antes de cumplir los 25, decidió radicarse en el barrio de San Telmo, Buenos Aires, para continuar con el estudio teatral y probar suerte con su primer oficio: la peluquería.

Al poco tiempo comenzó a ir a la escuela del reconocido actor Lito Cruz, con quien inició una amistad, y logró ser uno de los protagonistas en la obra Romeo y Julieta.

Entre idas y vueltas en el teatro, el joven se contactó con empresas de publicidad que contratan a personas como extras para los set de filmaciones. Luego de unas semanas se inició en el oficio que mantiene hasta la actualidad y lo llevó a recorrer varios barrios de Buenos Aires al participar de publicidades de grandes empresas para argentinas y el exterior.