Agustín Puleo Zubillaga, delegado de Urdampilleta, también analizó junto a LA MAÑANA la apertura de sesiones histórica que tuvo su localidad.

Dijo Puleo: “Fue un hecho histórico en Urdampilleta, en estos tres meses que llevo ya me tocó la sesión de apertura del período de sesiones ordinarias. Esto es un hecho histórico para Urdampilleta, se trabajó mucho desde hace varios días tratando de que esto saliera lo mejor posible. Estoy contento con lo que salió”.

Nosotros vimos hoy el salón de la sesión; pero dijeron que trabajaron mucho para ponerlo a punto…

- Creíamos conveniente de que la sesión se realizara en nuestra casa, en la delegación, y nos abocamos al trabajo de refacciones, pinturas, y hasta el lunes a la noche estuvimos pintando y acondicionando todo para que quedara lo mejor posible. La gente de manea sincera nos dijo que quedó muy lindo y que todo salió muy bien.

¿Habías presenciado una sesión del Concejo en vivo?

- Sí; pero de este lado no.

Miguel Spaltro fue el único ex delegado presente, ¿pudiste hablar con él?

- No tuve la oportunidad de hablar con él pero es un vecino de Urdampilleta y siempre estamos en contacto como con otros ex delegados como Miguel Salvador, Andrés Elizondo, el mismo Agustín Rodríguez, con quien trabajamos juntos acá. Tienen muy buena voluntad y más allá del espacio político del que vienen me dan consejos para encarar esta actividad.

Ellos no tuvieron la suerte de tener esta “revolución cloacas”…

- Es un proyecto que viene de hace varios años, que por una cuestión u otra nunca se termina de entender por qué hoy Urdampilleta no tiene cloacas, ya que localidades vecinas cuentan con ese servicio y nosotros siendo la segunda localidad en importancia del Partido no las tenemos. Veo un proyecto serio, algo que nunca se había hecho y tengo la expectativa y la ilusión de que el vecino de Urdampilleta pueda tener el servicio de cloacas en esta gestión.

También se habló de cambiar el sistema de gas para que dejen de venir camiones todos los días a cargar la base que está al ingreso del pueblo…

- La verdad es que en invierno llegan a venir 7 camiones por día de gas natural comprimido desde Pehuajó, con esa logística es imposible poder brindarle el servicio a más usuarios. El proyecto de gas no lo conocía, me lo mostraron el otro día y sería muy importante que por gasoducto que alimentará a Pirovano esté incluido Urdampilleta para ampliar el servicio.

Y la Cooperativa Eléctrica ya quiere comenzar a trabajar pensando en una bajada de la Línea 132 que les pasa por el acceso…

- La 132 pasa por la punta del acceso y sería una picardía que Urdampilleta no esté prendida a ese tendido eléctrico que traería beneficios importantes para la localidad. Si alguna vez una industria quiere radicarse en la localidad, hoy no le podemos ofrecer un buen servicio de gas o de electricidad.

Bali habló de 17 cuadras de pavimento para Urdampilleta este año…

- La obra de pavimento es muy ambiciosa. En los últimos 20 años se hicieron 8 cuadras, y con estas 17 estaríamos duplicando en un año lo que se hizo en 20. Nos permitirá una mejor revalorización de los terrenos y el pueblo funcionará mejor.

¿Qué le dice la gente en la calle sobre la presencia de un delegado tan joven en Urdampilleta?

- La gente desde el momento que asumí me apoyó, hasta el día de hoy lo noto, y eso a uno lo reconforta y le da fuerzas para seguir, son mimos necesarios que me cargan las pilas. Siempre dije que venía acá a hacer para Urdampilleta, no por una cuestión de dinero, mucha gente de acá lo sabe y por eso me apoya en esto.

¿Cuánto hay de cierto de que fue Pablo Bucca y no Bali el que te contactó para que fueras delegado?

- Las primeras charlas las tuve con Pablo, que fue el que me ubicó, vino a Urdampilleta a armar toda esta movida. Después vino la charla más formal con Bali, y ahí fue que me comunicó que estaba decidido que el delegado iba a ser yo.

Viajás mucho a Bolívar…

- Como todo, estamos en Urdampilleta pero sabemos que la cabecera del Partido es Bolívar, por cada problema o cualquier cosa hay que ir porque todas las reparticiones funcionan allá, como es lógico. Esta localidad está creciendo mucho y el compromiso de Bali es traer algunas de esas reparticiones públicas a la localidad porque hacen falta.

Se está haciendo un censo por estos días; pero viendo hoy a Urdampilleta es fácil imaginar que el último censo nacional que se hizo dio resultados que no eran reales…

- El censo se sigue realizando, tuvimos que pararlo unos días por las condiciones climáticas. De ahí va a salir la realidad de cuántos habitantes somos y tomar conciencia de la localidad que tenemos.

Pero el hecho de que sean más de lo que se supone que son hace que tengan un peso político distinto…

- Obviamente, creo que tenemos que andar en los 5.000 habitantes, un lindo número para la segunda localidad del Partido de Bolívar.

