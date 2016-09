UN MERODEO POR EL COSMOS CREATIVO DE JUANE LALLI, GUITARRISTA DEL TRÍO

Cuando a fines de 2001 Juane (Juan Enrique) Lalli tramó un cd con quince canciones (una por grupo) para marcar el norte que quería para su banda, no imaginaba que el vuelo que tomaría Avalon se independizaría pronto de aquel compacto embrión que presentó a Jorge Moroni, bajista y cantante del combo, y a Carlos Alberici, el baterista durante los tres primeros años, quien tras un impasse del proyecto de otros tres años fue reemplazado en 2008 por Julián Ojinaga, actual vigía de los parches.

El nombre Avalon remite a un disco de Roxy Music del ’82, pero de lejos tiene hilo con la elegante criatura del siempre peinado Bryan Ferry (ahí no hubo casi papeles).

La propuesta nació con la ambición de parecerse sólo a los gustos de sus propios miembros, Lalli es de los que hacen música para sacarse los hilvanes sonoros que acumulan en la cabeza tras sus cotidianas maratones melómanas, y en su concepción triunfar hasta puede significar simétricamente lo contrario de ser exitoso. Empero en las composiciones, el envoltorio sonoro en que son presentadas e incluso el toque se transparenta el tsunami de bandas que han señalizado el mapa sensible-auditivo de cada puntal del trío. Power pop y jangle son las etiquetas a las que ha recurrido Flavio Casanova, una suerte de virtual padrino artístico en esta etapa del grupo, para publicarlos en los flyers de los shows que vienen dando juntos en boliches porteños.

¿A qué suenan?

-Jamás dijimos ‘vamos a hacer un tema como esto’, ni siquiera como un pedazo, o que las violas suenen al estilo tal, o los bajos como equis banda. (…) Cuando armé aquél cd de las quince canciones, acompañé el material con un texto: señalaba de una canción la atmósfera, de otra la forma de laburar los bajos, de otras la manera de cantar. Me gustaría que las canciones tuvieran estos cortes, estos climas, etc. Pero si lo miro hoy, esas bandas ni siquiera son tan referentes para nosotros. Por ahí encontré una banda que no me gustaba tanto pero sí había algo en una canción, un pedacito, que me interesaba. Al principio estaba esa idea. Pero cuando empezamos a tocar me di cuenta que lo que nos salía no iba para ese lado. Entonces me dije que estaba bueno lo que nos brotaba, y así resolví mandar a la mierda aquel cd (risas).

¿Y entre aquellas quince bandas había un maridaje? ¿O proponías la atmósfera de una banda postpunk, las violas de un grupo synth, etc.?

-Era exactamente como lo estás describiendo. Todos pedacitos. No encuentro aquél cd, pero estoy seguro de que la gran mayoría de aquéllas bandas no forman parte de mi top 20 actual. Obviamente juega el momento, si tuviera que armar una banda hoy desde cero utilizando la misma metodología, a los tipos que estuvieran conmigo no les mostraría esos quince temas, sino otros quince.

Una vez que los tres Avalon avalaron el ‘trago’ que salía de su ‘coctelera’, “no miramos más los costados comparativo-relacionales, le dimos para adelante. Y ahora, luego de quince años, alguien viene y nos dice ‘vos sos parecido a esto, a esto, a esto’.”

¿Y a qué suena lo que sale hoy? Para tirar algún link…

-En su momento le mostré las maquetas (no le gusta mostrar en previo lo que van haciendo) a un amigo melómano, Damián. Me interesaba saber a qué sonaba, siempre que le muestro algo a alguien no me interesa saber si le gusta o no, sino a qué le suena. “Esto es la sumatoria de todo lo que escuchás vos, no sé en qué te enroscás”. No pude decirle más nada, me quedé callado. Me nombró si querés las bandas: “Hay un poco de Wild Swans, de Chameleons, de Ocean Blue”. Fue como decirme “qué, ¿no te das cuenta que hacés lo que escuchás, boludo?”.

Como melómano, me gusta analizar la cuestión de los estilos, me permite descubrir cosas. Como dice Flavio, tenemos cosas power pop, cosas jangle, pero también cosas dark, muchas cosas de pop ochenta más efímero, mucha cosa postpunk. Coincido parcialmente con lo que dice Flavio, pienso que somos un poco más blend. Si bien entiendo que en ciertas instancias hay que etiquetar, no reniego de eso.

“LO QUE SALE DE MIS MANOS ES LA EXTENSIÓN DE MIS OÍDOS”

¿Por qué ni un cover?

-Soy negado para los covers. Al principio fue una actitud de punkie social, una rebeldía barata. Pero después lo tomé como bandera. Más cuando me hice más melómano. Si me hubiese aprendido cinco temas de The Church como fanático, me hubiese quedado un estilo de tocar la guitarra como The Church. Ahí me impuse la norma de no ponerme a aprender las canciones de las bandas que me gustaban, para no tocar como esos tipos. No quise influenciarme desde la teoría, no quise aprender nada. Para mí lo que sale de mis manos cuando compongo o toco, hablo a título personal, es la extensión de mis oídos, no una técnica copiada.

LA MÚSICA DE LAS PALABRAS

¿Cómo encajan las letras? ¿Van en la última instancia?

-Sí. Conceptualmente, yo soy el que tira las bases -salvo en dos casos-, y los chicos completan eso poniéndole el bajo y la batería. En cuanto a las letras, en principio Jorge va tirando la melodía sobre esa base que vamos armando. A veces la canción está mucho tiempo con melodía y cualquier palabra. Y después aparece la letra, las palabras reales. Jorge es prácticamente el dueño de esa parte, salvo una canción que tenemos escrita entre Julián y yo. También hay mucha libertad en lo que dicen las letras, en eso no hay una hoja temática. Yo tengo la visión de Cerati, a quien le interesaba sobre todo la sonoridad de las palabras. No sé si es tan importante que la letra sea una poesía, sí me interesa la sonoridad de esas palabras que uno va diciendo, en el momento en que las pone y cómo ensamblan con la música.

En general, nuestras letras son cortas, porque también están asociadas a canciones breves, que ese sí es un parámetro de base: canciones breves en tiempo, con estructura de estribillos y estrofas que no se repiten tantas veces, ni introducciones tan largas. Consecuentemente no se puede meter mucho texto arriba. Y tampoco en sus letras Jorge quiere tirar tanto contenido, hay muchas frases que se repiten, sencillas.

Y sólo en inglés.

-Volvió a ser un gran tema, aunque desde la época fundacional de la banda lo fue, porque es una cuestión estructural. Ser trío, hacer canciones con estructura de canciones y cantar en inglés, estaban desde el principio, por lo que tocar una de esas cosas sería importante. Pero siempre el aura del castellano está dando vueltas. Generalmente, las opiniones de afuera dicen que tenemos que cantar en castellano, y ahora se revitalizó el tema en las tocadas en Buenos Aires, porque hubo gente que opinó así, incluso periodistas que acceden a medios importantes.

¿Y?

-Por ahora no va a cambiar, pero no es que el tema esté cerrado. Nos gusta mucho más cómo suenan las palabras en inglés que en castellano, no hay otro argumento. Y tiene que ver también con la música que escuchamos: el noventa por ciento es en inglés, y es normal que nos suene más natural el inglés. Ahora yo sé cuál es la puerta que se abrió: en Buenos Aires hubo alguien que nos dijo que depende cómo uses las palabras, podés hacer sonar una palabra en castellano con la musicalidad de una en inglés. Yo no soy un cerrado total, y cuando alguien me dice una cosa así, y encima me dice ‘agarrá un par de temas y fijate, probá’…

El desafío entró, porque la verdad que nuestro argumento es teórico, no grabamos Incandescencia en castellano para ver cómo queda, por ahí lo hacemos y nos termina gustando más. De los tres yo soy quizá el más conservador en eso, más el guardián de los pilares. Y en este caso puntual, como siento que el peso de cuidar de los parámetros recae sobre mí, la presión del eventual cambio la siento más yo.

(…) Pero, sinceramente, no vamos a hacer una canción para el público ni para cómo será la recepción. No se nos ocurriría, no está en nuestro adn. Esa es una esencia artística, incluso anterior a los tres pilares que te nombré. No haremos un tema porque le puede gustar a la gente, una parte porque les va a gustar a las minitas, ni este pedacito porque les gustará a los periodistas ni este jingle porque lo pasarán en la Rock & Pop.

EN EL CIELO

LA CANCIÓN

¿Por qué canciones breves?

-Ya el concepto de canción es breve. Pongamos la antinomia con el rock sinfónico y el progresivo, los estilos menos cancioneros, influenciados por la música clásica y concentrados en mostrar los dotes de los músicos. En ese afán de mostrar los dotes de los músicos y la complejidad compositiva de la banda, hacían temas largos para que cada cual mostrara los pedacitos en los que era grosso. Me encuentro en las antípodas de ese concepto. Las antípodas es: tiene que ser una canción como sinónimo de mostrar una obra cerrada, más allá de la ‘grossitud’ de los ejecutantes de los instrumentos. Está primero la obra y después quién la ejecutó. Pareciera que en un rock sinfónico o en un rock progresivo no fuera así. De hecho en el jazz, género que escucho, no es así. Yo no estoy de acuerdo con ‘qué bueno, cómo toca este tipo’. Ese es un concepto artístico del que me encuentro en las antípodas. Para mí es ‘mirá esta canción, lo que me provoca’. Eso está allá arriba, todo lo demás viene después. Lo importante es que la obra genere sensaciones.

Chino Castro

Factor Flavio

Se conocieron en mayo del corriente, en una noche rockabilly en La Vizcaína, y desde entonces Flavio Casanova ha insuflado nuevos bríos a Avalon, más que en lo comercial o en difusión, en lo relativo a la confianza que todo artista requiere para seguir caminando a partir de contar con alguna pista acerca de los mosaicos que va pisando (o esquivando). Casanova es un emblema del rockabilly en Argentina y Latinoamérica, y fue el frontman de Los Casanovas, Historia del Crimen y otras bandas que dejaron su estela en el rock de acá. “Lo de Flavio opera en el plano motivacional. Que un colega como él, más grande, por decirlo así, un melómano que ha escuchado y visto infinidad de bandas de muchísimos estilos, detecte algo positivo en nosotros, le guste lo que hacemos, resulta refrescante. No lo vemos desde lo comercial, desde decir ‘bueno, ahora vamos a tocar con tal o a grabar un disco de tal manera,’, ya que nunca tuvimos tampoco una visión que apunte a buscar atajos para vender más o llegar a River Plate y a públicos masivos, aunque sí nos interesa tocar más, porque eso estaría dentro del perímetro de lo artístico”, explicó el guitarrista.

De la mano de Flavio, Avalon ha tocado dos veces este invierno en reductos porteños, en un boliche de rockabilly y en un pub más abierto a otros estilos.

QUE CADA TEMA “MUESTRE EL SONIDO DE CUANDO FUE COMPUESTO”

Alta fidelidad

Avalon graba las pistas de su primer disco en una gruta sónico-tecnológica de la ciudad. Las voces serán registradas en el estudio bolivarense El Trébol Rojo. Todas canciones propias y en inglés. La placa saldrá en cd, para lo que restan meses de trabajo ya que el trío lleva grabado el sesenta por ciento de las pistas, y luego vendrá la etapa de mezcla y masterización, que definirá dónde ejecutar tras algunas pruebas.

“El proceso ha sido lento por motivos logísticos u organizativos, si bien la idea artística siempre estuvo, y es la que no se ha tocado. También por definiciones técnicas: dónde lo íbamos a grabar, con qué tecnología y metodología. Hicimos pruebas: teníamos idea de grabar en cinta, en un estudio viejo, o en un estudio más nuevo, con protools y herramientas más tecnológicas. Y a esto se suma nuestra localización geográfica, dos en Bolívar y uno en Buenos Aires, y que tenemos otras actividades, no principales pero sí de las que vivimos, económicamente hablando”, explica Lalli.

El guitarrista será el encargado de definir la sonoridad del material, cual una suerte de productor artístico. “De entrada dije en el seno del grupo que quería ocuparme de eso. No sé si es la mezcla, son dos palabras grises, porque la sonoridad está en la mezcla también. A veces mezcla suena a qué instrumento va más alto, eso no me interesa tanto si bien está y es determinante, pero yo quiero ser como el guardián de cómo tiene que sonar el disco, porque sé lo que tengo en la cabeza. En eso ya les dije a los chicos que me voy a poner muy insoportable, porque es uno de los pocos lugares donde tengo claridad”, avisa el guitarrista, que desde el peldaño cero vio el disco “al revés” de lo que sería una concepción clásica: “Siempre vi cómo tenía que sonar, y todos los pasos se hacen para atrás para que suene así”, puntualiza.

“TENGO MUY CLAROS LOS NO”

La primera horneada de canciones se desmarcó de tu plan inicial, pero les gustó y siguieron. ¿Cómo creés que será si el sonido general que va quedando en el disco tras la mezcla y masterización no se ajusta a lo que buscás hoy?

-La verdad que no lo sé, no sé cómo será… Yo me doy cuenta cuando estamos ensayando que no tengo claros los sí, pero sí los no. En Avalon llego con las bases el ochenta por ciento de las veces, y Jorge y Julián comienzan a completar la obra. A veces tiro una onda de me gustaría esto o aquello, y a veces no tiro nada, sino la base pura. Los chicos empiezan a poner cosas, y yo más que decir ‘me gustaría eso’, dejo que hagan y cuando no me gusta digo que no. Levanto la mano cuando hay que decir no. Por ahí Julián prueba cinco cosas, si en una no digo nada, me da la sensación que es un sí. Y la explicación o la elección pasa siempre por lo sensorial.

La placa contendrá un corpus de canciones de distintas épocas: 2002, ‘06, ‘10, ‘14, “y si bien estamos grabando en 2016, queremos que los temas muestren el sonido que Avalon tenía en ese momento, un desafío difícil porque además nosotros no somos los mismos”, evalúa el vitamínico guitarrista nacido en San Carlos de Bolívar en las postrimerías del mismo año en que, a miles de millas de aquí, irrumpía a la luz Grievous Angel, álbum póstumo tras su deceso por una letal combineta de tequila, heroína y morfina del otrora Byrds y Flying Burrito Brothers, Gram Parsons, quien por la pelusa de cuarenta y cinco días y unas horas no ingresó al macabramente célebre ‘club de los 27’.

Así planeado, el primer disco de Avalon será una “compilación de singles no editados”.

Tener el álbum listo pica ya “a niveles de obsesión”, porque los tiempos pautados se han ido estirando. Para después, “ya tenemos varias bases, yo ya estoy componiendo para lo que venga”, anticipa Juane.

Piloto ciego busca su cielo

“Si ponemos la antinomia ‘la letra lo que me hizo pensar vs. lo que me provocó la música’, soy mucho más de la segunda opción. Si tuviéramos que elegir, porque en definitiva es una antinomia pelotuda ya que están las dos cosas. Es ir a ver un cuadro y decir ‘me provocó esto’, estupor, tirria, alegría, agresión”, plantea Lalli.

Yendo más lejos, el violero de Avalon sostiene que “estaría bueno no conocer a los músicos. Es una postura extrema y no es que la respete, porque todo melómano tiene una parte fetiche, pero pienso que estaría bueno guiarte por la canción que escuchaste, que la tengas en tu grabador, mp3, discman, y la escuches, no importa quién la toca atrás. Porque uno cuando ya sabe cómo es la cara del que canta, cómo se viste, si firmó con la RCA o no, si la banda es popular o no, ya se empieza a contaminar de esas cosas que están buenas también, porque yo soy muy defensor de la estética en el arte, no me alcanza con escuchar un tema de Sham 69 y no saber cómo se visten, dónde tocaron, en qué ambiente”.

Toda canción fue creada dentro de “un contexto social, político y económico” en el lugar de que se trate. “Y también había allí como un sonido imperante, que tiene mucho que ver con los estilos. Entonces hacer un disco con tal sonido en un ambiente donde no eran así, ya es una actitud punk. Todo eso me encanta como melómano, pero si busco un estadío ideal utópico, desafiaría a la sociedad a que se plantee ‘che, ¿qué pasa si escuchamos una canción y no sabemos nada más, nada de la banda, ni de quién la toca, ni nada?’ Sería un desafío copado, para probarse”, aguijonea Juane.

Nos dejarían de gustar muchas bandas.

-Y al revés también. Mucho al revés, porque lo malo es cuando tachás gente de antemano porque sabés lo anterior. Estaría bueno hacer una cata a ciegas, tapado. Lo que sí tendría que estar es el año, creo que en ese dato está parte de la canción. Todo esto aplica a cualquier obra de arte, un libro, lo que sea. Pero guarda que todavía no metimos la presión de la industria, no está hablando el capitalismo. Si nos metemos con eso, con toda la parafernalia que hay hoy… El estadío actual es híper complejo.

Valdano dijo que cuando su hijo compró la primera camiseta del club de sus amores, dejó de ser hincha para pasar a ser cliente.

-Bueno, eso muestra un resumen de lo que hace la industria sobre un arte.