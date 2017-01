LA VIZCAÍNA

En su segunda presentación en el boliche local (la anterior fue en diciembre de 2015), el guitarrista y cantante Baltasar Comotto brindó un brillante recital en La Vizcaína, en la madrugada del domingo.



El guitar hero del Indio Solari, Calamaro y el último Spinetta respondió a la altura de las grandes expectativas que había en torno a él, si bien recién con el correr de la noche La Vizca adquirió el volumen de público que merecía una propuesta artística de semejante relieve, de lo mejor que se ha visto por acá desde que el boliche de Gayol-Campo Di Julio-Piccirillo adquirió la buena costumbre de ofrecernos rock ‘primera A’.

Al frente de su trío, en el que se luce el bajista, Esteban Tereschuk, pero especialmente la joven baterista, Silvana Colagiovanni, Comotto ofreció un energético concierto en el que casi no hubo lugar para las baladas y sí para constantes arrestos guitarrísticos en los que convergen lo progresivo, lo industrial, lo metalero y hasta alguna pincelada de un extraño pop, cuya cuerda quizá conduzca a Spinetta. Comotto es un violero pirotécnico pero que también sabe ‘bajar’ los cambios que haga falta para ganar en sutileza y conmover en algún pasaje de canción o alguna balada, toca rápido sin perder precisión y exprime a fondo su guitarra (la clásica tocada con los dientes es sólo uno de sus malabares) pero sin resignar el norte del tema que está navegando. Y hablando de temas, hubo de sus dos discos, Rojo y Blindado, y varios adelantos de su inminente tercera placa solista, que vería la luz en marzo. De Rojo, florecieron Caer, Milestones y Jardín, entre otros; de Blindado, Sacude tu mente y A lo mejor.

Sorpresivamente, el recital se realizó en el patio La Mexicana, en una punta del boliche y al aire libre, en lugar de en el escenario mayor.

No hubo bises, el recital terminó con Comotto exhausto (su garganta no estaba en su mejor noche) y en llamas retirándose por un costado entre el público, con el que después pacientemente se sacó todas las fotos que le fueron solicitadas. El público también ardía, a un nivel superior en relación a lo ocurrido en el anterior recital del guitarrista del Indio.

La noche fue abierta por los olavarrienses Lunáticos Blues, con su batería de canciones de Pappo, más algunas de Manal e incluso una de Los Gatos en su fugaz etapa con Norberto Napolitano en la guitarra.

En próximas ediciones, una entrevista exclusiva con Baltasar Comotto, que realizamos minutos después del show.

Chino Castro