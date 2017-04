EL SABADO EN POMPEYA

Allí durante buena parte de 2016 la Casa Pro mantuvo un merendero los fines de semana en el salón de fomento del vecindario (lo retomarán en breve en la versión 2017). Estuvieron presentes el sub secretario del Interior, Juan Carlos Morán; la directora del Ministerio de Desarrollo Social, Sandra Santos; el jefe distrital de educación, Walter Suárez; el concejal José Gabriel Erreca, entre otros. De los popes, sólo faltó el diputado Manuel Mosca, quien participó ese mismo día en La Plata del timbreo nacional de Cambiemos junto al intendente Garro.

En la jornada recreativa que se armó en la plaza de Pompeya trabajaron en forma conjunta todos los integrantes de Cambiemos, el radicalismo en su conjunto, la Casa Pro, la Coalición Cívica (estuvo también Marichu Goyechea, su presidenta). Según el concejal José Gabriel Erreca, “este fue el puntapié inicial de una serie de actividades que continuarán hoy con la presentación de una actividad de CONIN para capacitar docentes y líderes sociales para la lucha contra la desnutrición infantil, y en breve se confirmará la presencia del ministro Sarquís para el próximo 2 de mayo, quien se estaría reuniendo en esa oportunidad con productores de Bolívar y la zona”.

Erreca resaltó que “lo del sábado fue una buena jornada en la que se vio el resultado del trabajo en conjunto de los tres grupos, fundamentalmente en un año electoral en el que Cambiemos quiere presentar distintas alternativas a la sociedad de Bolívar para ir logrando el cambio que se dio en provincia y en nación y que seguramente va a empezar en este 2017 para plasmarlo en el 2019. Hubo muchos vecinos del barrio presentes, se hicieron campeonatos de tejo en la cancha que existe en la plaza del vecindario, los chicos armaron un campeonato de fútbol, compartimos una merienda, además de actividades de bailes y pintura. Con la vuelta a la actividad del merendero también habrá varios talleres que acercaremos desde el comité y desde el local de Cambiemos en el que se están inscribiendo los aspirantes a las becas que anunció el diputado Mosca”.

Por el lado de Casa Pro, el líder del equipo, el secretario del Interior, Juan Carlos Morán, estuvo acompañando junto al equipo que durante 2016 tuvo a su cargo el merendero y que ya es conocido en el barrio. También estuvo presente Inés García Chorén, quien ya con experiencia en merenderos fue una de las instrumentadoras de las actividades que se realizaron en el barrio durante el año pasado y que ya están coordinando para volver.

Morán incluso se animó a participar con los vecinos del barrio de los partidos de tejo que se realizaron, compartiendo el deporte junto a su padre Tomás, que es uno de los principales exponentes de esa actividad entre los adultos mayores.

Marichu Goyechea, por su parte, colaboró con la elaboración de la merienda y con la organización de las actividades para los más chicos, que vivieron una tarde diferente, quizás una de las últimas antes que comiencen los fríos que empezarán a evitar el desarrollo de las actividades del aire libre.

Sandra Santos, por su parte, también colaboró. La directora del Ministerio de Desarrollo Social recibió la inquietud de varios vecinos por las necesidades que hay en el vecindario y se comprometió a volver con las ayudas requeridas, además de dar una mano con el merendero y con las distintas actividades que desde Cambiemos empezarán a implementar en Pompeya, uno de los barrios más alejados de la planta urbana.

Acompañaron en la jornada, entre otros, Walter Suárez, jefe distrital de eduación, quien estuvo acompañado por el ex presidente del comité radical, Elías Chorén, que también dio una mano en las distintas actividades que se realizaron junto al presidente del comité, José Gabriel Erreca.

Cambiemos continuó con las actividades que comenzó uno de sus espacios el año pasado en Pompeya. La idea es redoblar los esfuerzos este año para brindarle más alternativas al barrio y comenzar a apuntalar un año electoral que parece estar todavía lejos de comenzar pero no tanto.

Angel Pesce