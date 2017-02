1817- 12 DE FEBRERO- 2017

En los primeros días de enero de 1817 comenzaba la magna tarea de darle la LIBERTAD a Chile. Seis columnas , coordinadas por Jose de San Martín , iniciaban el cruce de la Cordillera de los Andes.

Uno de los tantos e ignorados integrantes de la expedición contaría algo así como: “...No se veía un pasto ni de casualidad, a veces unos arbustitos pegados a las paredes nos servían para arrancar una ramita e ir masticándola para que la lengua no se sintiera tan seca. A medida que íbamos subiendo, la atmósfera se fué enrareciendo , parecía que el aire era más duro...

Creí que me salía agua de la nariz hasta que ví mi poncho manchado de colorado, y entonces me dí cuenta que era sangre. Cuando la sangre me paraba me empezaban a zumbar las orejas y tenía ganas de vomitar, aunque no tenía en la panza más que un pedazo de charqui y unas masticadas de cebolla de la mañana. Los brazos y las piernas me pesaban cada vez más y más de una vez creí que no los tenía...

Algunos de mis compañeros no aguantaron y se iban tirando al costadito del camino, pegaditos a las paredes, si no los levantaban, ahí quedaban , como dormidos. A veces, algún cabo los sacudía con un lazo en el lomo para que se despertaran pero, acostumbrados al dolor, los negritos no sentían nada y quedaban dormidos ...

Otros no podían dominar las piernas y caían al costado izquierdo, donde estaba el vacío. Ningún grito, ningún alarido de miedo, solo el roce de la mochila o el fusil contra las piedras, algunas piedritas mas chicas que acompañaban la caída, el ruido sordo...y nada más.

Y ahí, vigilante, sobre una mula, a veces dando alguna orden, otras solo mirando erguido, el general...

... después de mucho andar descubrimos que las montañas quedaban a un lado y nos dejaban pasar, ¡ abajo empezamos a ver verde ! ¡Habíamos llegado a los valles que nos decían se veían cuando terminabas de cruzar la cordillera! ¡ Le habíamos ganado a la montaña ! ”

El 12 de febrero de 1817, las distintas columnas se reunieron en la cuesta de Chacabuco y enfrentaron a las tropas realistas, que habían sido diseminadas por las astutas maniobras sanmartinianas.

San Martín, resolvió dividir las fuerzas patriotas en dos columnas, la primera tomaría el camino a Santiago de Chile y cortaría la retirada del enemigo en Chacabuco mandada por el brigadier Soler. Estaba compuesta por 2 batallones del nº 1 de cazadores y el nº 11 de infantería, dos compañías de granaderos y cazadores de los batallones 7 y 8 al mando del tte. Coronel Anacleto Martínez, el 4º escuadrón de Granaderos a Caballo, el escuadrón escolta del general y 7 cañones con 80 artilleros.

La segunda columna debería provocar al enemigo con un ataque simulado .Fué puesta al mando del brigadier O’Higgins y estaba compuesta por los batallones 7 y 8, tres escuadrones de Granaderos y dos cañones de montaña. O’Higgins lanzó un ataque en toda la regla, contra lo mejor de las tropas realistas, siendo rechazado por el fuerte fuego del enemigo.

San Martín advertido de la situación, encabezando la escolta, corrió al sitio del combate vigorizando la resistencia de la división O’Higgins, expuesta a la derrota

“los soldados del 7 y el 8 de infantería, negros todos ellos, empuñaron sus bayonetas y las enfilaron sobre el centro de la línea enemiga. Prodújose entonces un choque y un entrevero terribles...”

Del parte de Batalla del Gral. San Martín, al Director Supremo Juan M. de Pueyrredón

“ Al sr. Brigadier Soler, le di el mando de la derecha que, con el nº 1 de Cazadores, compañías de granaderos y volteadores del 7º y 8º... el nº 11, 7 piezas, mi escolta y el 4º escuadrón de Granaderos debía atacar el flanco y envolverlos mientras el Sr. Brigadier O’Higgins que encargué de la izquierda, los batía de frente con los batallones 7 y 8 ...al efecto hice marchar al Coronel Zapiola con los escuadrones 1, 2 y 3 para que cargase y entretuviese al menos interin llegaban los batallones 7 y 8, lo que sucedió exactamente...

“ El bravo Brigadier O’Higgins reúne los batallones 7 y 8 al mando de sus comandantes Crámer y Conde, forma columnas cerradas de ataque y carga a la bayoneta sobre la izquierda enemiga. El coronel Zapiola al frente de sus escuadrones 1, 2 y 3... rompe la derecha, todo en un esfuerzo instantáneo... toda la infantería enemiga quedó rota y deshecha, la carnicería fué terrible y la victoria completa y decisiva...”

La batalla de Chacabuco fue la culminación brillante del Cruce de los Andes y el inicio definitivo de la Independencia Chilena, obra del genio de San Martín y del esfuerzo y la sangre de miles de seres anónimos que sentían que “lo primero es ser libres...”.pero también que nuestros pueblos eran hermanos. En eso consistía el sentido de Patria.

¡ Chacabuco! Quedará grabado su nombre en el bronce de la Historia Argentino - Chilena, quiera Dios que los hijos de los hijos de los hijos de aquellos que murieron por darnos la Libertad, no olviden su mensaje.



HOMENAJE DE LA

ASOCIACION

CULTURAL

SANMARTINIANA

DE BOLIVAR

EN EL 200º ANIVERSARIO DE LA BATALLA

DE CHACABUCO.