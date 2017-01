EN EL PARQUE

Oficialmente, mañana viernes comenzará el Moto Encuentro que organiza por segundo año consecutivo la Agrupación Mapuches, de Bolívar.

Se espera la llegada de más de 700 motos, es decir que supere el número de concurrentes del año pasado. El acampe será en el Parque Las Acollaradas, habrá música durante las jornadas del encuentro, puestos de artesanos y todo lo que se pretende como necesario para que quienes vengan y también los locales, puedan disfrutar del evento.

Si bien el comienzo oficial será mañana, esta noche habrá un recital de rock en Sambuca, que hará las veces de apertura para los moteros que ya estén en la ciudad, para organizadores y amigos.

“Fausto (San Juan) dijo que sí a nuestra propuesta -dijo el presidente de la Agrupación, Mario Chirino- estuvo totalmente de acuerdo, así que esta noche arrancamos la fiesta”. El recital correrá por cuenta de la banda de Pío Rodríguez, que es un habitué de los encuentros de motos y además es amigo de Mapuches.

Nicolás Cabrera, vicepresidente, Mario Chirino, presidente y Fernando Daniel Romero, tesorero de la Agrupación, dialogaron con este diario, junto al primero motero en llegar: Lulo, de Ezeiza (ver recuadro). “Uno le pone pilas, le pone ganas y creemos que la gente nos va a acompañar, además del clima, que en este tipo de actividades al aire libre es fundamental”, manifestó Mario.

Durante varios años, los encuentros de moto fueron organizados por otra agrupación y luego, por diversos motivos, dejaron de hacerse. Desde el año pasado, Mapuches se puso la fecha al hombro y desde marzo de 2016 comenzaron con todos los trámites y permisos necesarios.

¿Cuesta mucho trabajo organizar esta actividad?

-Sí, mucho, sobre todo en un municipio como Bolívar, donde se han tomado muchos recaudos. Esta gestión por ahí ha hecho un montón de cosas que por ahí no teníamos previstas. La primera es la prohibición de uso de la pirotecnia y de los ruidos molestos (esto impedirá la realización de la caravana), la prohibición de la venta de alcohol dentro del parque, el pago de un seguro por espectador. Por eso le explicamos a toda persona que vaya en moto al parque (aunque no sea parte del Encuentro), que deberá pagar el valor de la entrada, porque esa es nuestra responsabilidad. Y no queremos ningún dolor de cabeza. A la hora de la organización general hay que tener en cuenta la necesidad del motociclista, la cantidad de gente, etc. (M.Ch)

Como pasa con el rock, cuando mueve multitudes, los preconceptos suelen despertarse si se anuncia un encuentro de motos. Eso se desmitifica, se derriba, con “el ejemplo”, asegura Mario. “Suele haber mala información respecto de esto; nosotros tenemos la moto como pasión, de la misma manera que la tienen los que agarran la caña y se van a pescar, o equipan su auto y se van a una expo tunning, como quien disfruta de una jineteada”.

El aire es el mismo, las ganas son las mismas para el que viene en una moto de gran marca y para quien llega con su 125. “Nosotros no hacemos diferencia, no nos fijamos en la marca de la moto, ni en la ropa, es como una hermandad que hay”, asegura Lulo. “Antes era una selección de clase, ahora ya no, ahora se ven familias, porque la idea es compartir, conocerse”.

Rock, motos, cuero, son emblema de los encuentros o son marcas identitarias. Bien que no a todos los gusta la misma música, acá suena el rock. “A la hora de la selección de bandas, nos ponemos de acuerdo, nos consultamos qué convocar, cuáles son las que más suenan… (…) nos ha tocado ir a lugares que… ni hablar”, dice Mario (y se ríe).

Teniendo en cuenta la cantidad de participantes se organizarán algunas actividades específicas, pero se sabe que habrá música el viernes, con la participación de La Unión del Oeste, Oveja Negra, Pío Rock, Macadam (tributo a Pappo), etc. “Bandas tranqui, pero que tienen sus seguidores”, aseguran.

Los visitantes se encontrarán con seguridad en el Parque, (es privada), con parrillas, baños, sombra, duchas y, según aseguran los organizadores, con todo lo necesario para el motociclista. Se cobra una cartilla de 150 pesos por moto.

Daniela Roldán

Lulo, el primero en llegar

Vino de Ezeiza, llegó el martes. Un tempranero del Moto Encuentro de Bolívar, Lulo compartió con los Mapuches, el diálogo en La Mañana.

“Es importante que se tenga en cuenta la necesidad del motociclista, porque si uno no está conforme con el trato que recibió en una ciudad, no va más al Encuentro que ahí se organice. Uno viene de lejos y necesita descansar tranquilo, necesitamos leña (todo motociclista tiene que tener su fogata), buenas bandas...

Muchos motociclistas viajan para conocer la ciudad, es así. Hay ciudades que se mueven gracias al Moto Encuentro. Eso creo que debe ser valorado por la gente de las ciudades, se produce un movimiento interesante, se mueven los comercios”, dice.

Tu experiencia ha sido buena el año pasado… volviste.

-Mi experiencia en Bolívar fue muy buena, por eso volví este año, además de que lo conozco desde hace mucho tiempo a Mario. Siempre he pasado por acá, pero ahora tuve tiempo de conocer gente, de recorrer la ciudad.

¿Qué encontrás de atractivo en ciudades pequeñas como Bolívar?

-La historia de las ciudades, cada una es distinta. También me gusta la calidez de la gente. Eso en Buenos Aires no lo tenemos, la gente es muy desconfiada. Las agrupaciones de allá también son así, son como una familia que vive peléandose. Acá no es así.

Acá he visto que los chicos van a comprar a dos cuadras, que dejan la moto en la vereda, ¡¡que las casas no tienen rejas!! Yo estoy acostumbrado a una vida de desconfianza, pero cuando salgo al interior, veo la calidez de la gente.

Las personas de la ciudad tienen que venir a ver el Encuentro, a escuchar la música, a ver las motos. Para nosotros es un estilo de vida y hay gente que quiere saber cómo es nuestro estilo de vida. Quiero que la gente venga y nos conozca.

Lulo viaja a veces con su compañera. Antes lo hacían siempre juntos, pero ahora, tienen a cargo una nieta pequeña y esa circunstancia ha modificado la organización de los viajes. Unas doce veces por año pone en marcha su moto para ir al encuentro de esos otros que sienten la misma pasión: la ruta, la moto, la parrilla humeante y la conversación que se extiende durante horas.